Walldorf. (agdo) Der SV Sandhausen ist ihre gemeinsame Leidenschaft: Zu den Auswärtsspielen fahren sie zwar nicht mehr, Renate und Albert Gamer schauen sich aber nach wie vor jedes Heimspiel an. Am heutigen Mittwoch feiert das Ehepaar Eiserne Hochzeit, 65 Jahre sind sie miteinander verheiratet.

Renate Gamer wurde am 21. März 1938 in der Astorstadt geboren. Die Ur-Walldorferin besuchte auch die Schule in ihrem Geburtsort, machte anschließend eine Lehre zur Lederwarenstepperin in einer ortsansässigen Schuhfabrik und verfolgte diesen Beruf später. Ihren Mann Albert lernte sie beim Tanzen in einem Walldorfer Tanzlokal kennen – dort funkte es schließlich auch zwischen den beiden.

Dass ihre gemeinsame Leidenschaft aber der SV Sandhausen ist, liegt auch daran, dass Albert Gamer gebürtiger Sandhäuser ist. Am 26. Juni 1937 kam er in der Hopfengemeinde zur Welt, ging dort zur Schule und ließ sich zum Drechsler ausbilden. Bis zu seiner Rente im Jahr 1992 arbeitete Albert Gamer bei der Deutschen Bahn als Schweißer.

Am 29. November 1958 schlossen die Jubilare in der evangelischen Kirche in Walldorf die Ehe. 1960 kam ein Sohn auf die Welt, später eine Tochter. Seit jeher verfolgt die ganze Familie die Spiele des SV Sandhausen, Albert Gamer war dort etwa 27 Jahre als Jugendtrainer tätig und so wurde der Fußball zur Familienangelegenheit. Wenn sie mal nicht auf dem Weg zu Auswärtsspielen waren, so hielten sie die Füße doch nicht still.

Viele Jahre waren sie gemeinsam in der Natur unterwegs, wanderten vor allem in den Bergen Österreichs und genossen die Gesellschaft anderer Wanderer. Auch wenn Auswärtsspiele und Wanderungen nun nicht mehr möglich sind, die Heimspiele bleiben den beiden noch immer.