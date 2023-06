Von Timo Teufert

Walldorf. Weil in den Notarztfahrzeugen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) immer mehr medizinische Geräte transportiert werden müssen, haben beim DRK-Kreisverband Heidelberg/Rhein-Neckar die Stadtgeländewagen, die bisher im Einsatz sind, ausgedient: In der Rettungswache Walldorf ist seit vier Wochen ein Notarztfahrzeug-Prototyp auf Basis eines Mercedes Vito im Einsatz. Er bietet deutlich mehr Platz als die bisherigen Fahrzeuge von Ford.

"Die Fachgesellschaften empfehlen immer mehr Geräte, die im Fahrzeug verlastet werden müssen", berichtet Nino Blavustyak, Leiter Rettungsdienst beim DRK. Diese kommen im Notfall dem Patienten zugute, brauchen aber mehr Platz und die Einsatzfahrzeuge müssen die Zuladung stemmen können. Zu den neuen Geräten gehört beispielsweise ein Video-Laryngoskop, das bei schwierigen Intubationen genutzt wird und die Arbeit an der Einsatzstelle erleichtern soll. "Denn anders als in der Klinik haben wir vor Ort oft wenig Platz, schlechte Lichtverhältnisse und keine optimale Patientenlage", sagt der Walldorfer Standortbeauftragte und Notfallsanitäter Hugo Groß.

Weil immer mehr Geräte mitgeführt werden müssen, war ein großes Fahrzeug notwendig. Foto: tt

Mit der Entscheidung für den Kleinbus habe sich das DRK platztechnisch einen ordentlichen Puffer verschafft, um das Fahrzeug und sein Innenraumkonzept lange nutzen zu können. "Der Vito ist in vielen Bereichen auch schon Standard", so Blavustyak. Im Heck kommen die Einsatzkräfte nun bequem an alle Notfallrucksäcke und die medizinischen Geräte, im Fond befindet sich ein Sitzplatz mit Schreibtisch, sollte die Einsatzdokumentation etwas länger dauern. Außerdem sind dort noch der Reanimationsautomat und einem Schrank Verbrauchsmaterialien wie Schutzhandschuhe untergebracht.

Groß freut sich über das neue Fahrzeug: "Es fährt gut und bietet ein hohes Maß an Sicherheit. Es ist übersichtlich und unsere Einsatzmaterialien sind schnell entnehmbar." Dass der Prototyp für die vier weiteren Notarztfahrzeuge des DRK in Walldorf stationiert wurde, ist dabei kein Zufall: "Unser Standort eignet sich gut zum Ausprobieren, weil wir teilweise weite Wege zum Patienten zurücklegen müssen und wegen der Lage oft vor dem Rettungswagen eintreffen", berichtet Groß. Das Einsatzgebiet der zwei Walldorfer Notärzte, die 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche im Einsatz sind, reicht von Sinsheim im Osten bis Altlußheim im Westen und von Heidelberg im Norden bis Forst und ...