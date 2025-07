Walldorf. (RNZ) Der Tierpark in Walldorf wird zur Kinderstube: Aktuell freuen sich die Verantwortlichen über Nachwuchs bei vielen verschiedenen Tierarten. Am 23. Mai brachte Lola, ein Europäischer Nerz, fünf Jungtiere zur Welt. Da man Mutter und Nachwuchs in den ersten Wochen möglichst ungestört lassen wollte, konnte zunächst nicht ermittelt werden, wie viele Tiere durchgekommen sind.

