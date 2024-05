Walldorf. (kvs) Petticoats werden aus der Schublade hervorgeholt, Schlaghosen aufgebügelt, Pomade-Tiegel bereitgestellt und Lockenwickler eingedreht. Denn am Pfingstwochenende treffen sich wieder die Fans der Swingin’ 40s und Rockin’ 50s sich zum jährlichen Stelldichein in Walldorf.

Vier Tage und drei Nächte dreht sich an Astoria-Halle, Aqwa-Bäderpark, Schulzentrum und Hotel Leonardo wieder alles um Rock’n’Roll, Boogie, Jive, Surf, Swing und Rockin‘ Blues. Das musikalische Live-Programm wird von einem vielfältigen Rahmenprogramm begleitet.

Traditioneller Auftakt ist am Freitag, 17. Mai, die Pre-Party, mit der die Astoria-Halle vorgewärmt wird. Tausendsassa Sascha Kommer sorgt mit seiner Combo und dem Swing der 1940er und 50er für eine volle Tanzfläche, bevor Lou Cifer and the Hellions mit ihrem einzigartigen Mix aus Rockabilly und Revival Rock’n’Roll die Halle beben lassen. Das englische Trio The Jets gehört zu den Weekendern der ersten Stunde. Mit ihrem unverkennbaren Stil, ihrer Virtuosität und unbändigen Energie liefern sie eine Show, die kaum ein Tanzbein stillstehen lässt.

An den kommenden drei Tagen werden 20 weitere Bands sowie zehn DJs und DJanes aus den USA, Deutschland, Großbritannien, der Schweiz, Frankreich, Spanien und Portugal für 50er-Jahre-Feeling sorgen. In der Astoria-Halle und auf der Seebühne mit dabei sind Horst with no name, die Sparkles, McKinley James, Victor Huganet, die Texabilly Rockets und viele mehr.

Tanz-Workshops für Swing, Lindy Hop, Jive Gentle Style und Rockabilly Jive werden ebenso angeboten wie Kurse fürs Musizieren mit Ukulele und Mundharmonika. Wer sich selbst im echten Stil von früher frisieren möchte, ist beim Vintage Hair and Makeup Styling richtig (Anmeldung erforderlich).

Der 50s-Markt in der 1 200 Quadratmeter großen Sportarena der Astoria-Halle hält mit zwei Dutzend Ausstellern, Künstlern und Kunsthandwerkern bereit, was zum Vintage-Lifestyle gehört. Ausgewählte Händler sind dort mit Mode, Accessoires, Kontrabässen, Schallplatten und CDs genauso vertreten wie Friseure und Tätowierer. Wer eher nach Originalen aus der Zeit sucht, könnte auf dem Flohmarkt am Samstagvormittag auf der Wiese vorm Hotel Leonardo fündig werden.

Der Pfingstmontag, 20. Mai, steht ganz im Zeichen von Chrom, Heckflossen und röhrenden V8-Motoren. Die achte Rust’n’Chrome Car Show lockt von 10 bis 15 Uhr Oldtimer- und US-Car-Fans auf das Schulgelände gleich neben der Astoria-Halle. Neben Live-Musik auf dem Hot Rod Showtruck warten bei freiem Eintritt reichlich Speisen und Getränke.

Info: Walldorf, Freitag, 17., bis Montag, 20. Mai. Weitere Information und Karten online auf www.walldorf-weekender.de