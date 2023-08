Von Timo Teufert

Walldorf. Mit Lockvögeln kennt man sich in Walldorf aus: Schon bei der Wiederansiedlung von Störchen auf der Wiese am Ortsrand Richtung Nußloch setzte man erfolgreich ein Locktier ein. Dieses Prinzip soll nun auch bei den Haubenlerchen angewendet werden: Auf dem Großen Feld – westlich der A5 – leben seit Sonntag zwei junge Haubenlerchen in einer Voliere.