Kunst soll wahrgenommen werden
Kristina Hoge möchte als neue Kunstbeauftragte in Walldorf Austausch und Diskussion anregen.
Von Kerstin von Splényi
Walldorf. Nun hat sie ein Ende, die Suche der Stadt Walldorf nach einer Nachfolge des ehemaligen Kunstbeauftragten Hartmuth Schweizer. Der hatte die Tätigkeit im Juni vergangenen Jahres zu seinem 75. Geburtstag auf eigenen Wunsch beendet.
Seine Nachfolgerin steht mittlerweile fest: Die Kunsthistorikerin Kristina Hoge ist sich der großen
