Sonntag, 28. September 2025

zurück
Plus Walldorf

Kunst soll wahrgenommen werden

Kristina Hoge möchte als neue Kunstbeauftragte in Walldorf Austausch und Diskussion anregen.

28.09.2025 UPDATE: 28.09.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 3 Sekunden
Verschafft sich gerade einen Überblick über die umfangreiche Kunstsammlung der Stadt: die neue Walldorfer Kunstbeauftragte Kristina Hoge. Foto: kvs

Von Kerstin von Splényi

Walldorf. Nun hat sie ein Ende, die Suche der Stadt Walldorf nach einer Nachfolge des ehemaligen Kunstbeauftragten Hartmuth Schweizer. Der hatte die Tätigkeit im Juni vergangenen Jahres zu seinem 75. Geburtstag auf eigenen Wunsch beendet.

Seine Nachfolgerin steht mittlerweile fest: Die Kunsthistorikerin Kristina Hoge ist sich der großen

Weiterlesen mit Plus
  • Alle Artikel lesen mit RNZ+
  • Exklusives Trauerportal mit RNZ+
  • Weniger Werbung mit RNZ+

Weiter

weiter
Alle Abo-Angebote
(Der Kommentar wurde vom Verfasser bearbeitet.)
(zur Freigabe)
Möchten sie diesen Kommentar wirklich löschen?
Möchten Sie diesen Kommentar wirklich melden?
Sie haben diesen Kommentar bereits gemeldet. Er wird von uns geprüft und gegebenenfalls gelöscht.
Kommentare
Das Kommentarfeld darf nicht leer sein!
Beim Speichern des Kommentares ist ein Fehler aufgetreten, bitte versuchen sie es später erneut.
Beim Speichern ihres Nickname ist ein Fehler aufgetreten. Versuchen Sie bitte sich aus- und wieder einzuloggen.
Um zu kommentieren benötigen Sie einen Nicknamen
Bitte beachten Sie unsere Netiquette
Zum Kommentieren dieses Artikels müssen Sie als RNZ+-Abonnent angemeldet sein.