Kleinlaster fährt 12-jährigen Jungen an, der mit Rad unterwegs ist
Der Fahrer übersieht den jungen Radfahrer. Die Polizei ermittelt, ob der Transporter zu schnell unterwegs war.
Walldorf. (RNZ) Am Donnerstagvormittag wurde ein radfahrendes Kind in der Walldorfer Hauptstraße angefahren. Nach ersten RNZ-Informationen hatte der Fahrer eines Kleinlasters eines Lieferdiensts das Kind an der Ecke von Lamm- und Hauptstraße, nahe der Central-Apotheke, übersehen. Die Polizei bestätigte den Unfall auf RNZ-Anfrage, konnte aber noch keine näheren Angaben machen.
Nun gibt