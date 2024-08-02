Walldorf. (RNZ) Am Donnerstagvormittag wurde ein radfahrendes Kind in der Walldorfer Hauptstraße angefahren. Nach ersten RNZ-Informationen hatte der Fahrer eines Kleinlasters eines Lieferdiensts das Kind an der Ecke von Lamm- und Hauptstraße, nahe der Central-Apotheke, übersehen. Die Polizei bestätigte den Unfall auf RNZ-Anfrage, konnte aber noch keine näheren Angaben machen.

