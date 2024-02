Von Sebastian Lerche

Walldorf. Im öffentlichen Raum wird die Stadt Walldorf keine Trinkwasserbrunnen installieren. In der jüngsten Gemeinderatssitzung standen dem Antrag der SPD vom August 2022 zwölf Ratsmitglieder ablehnend gegenüber, acht stimmten dafür. Schon der Technik-Ausschuss hatte empfohlen, von diesen Brunnen abzusehen.

Eine alternative Idee will die Stadtverwaltung jedoch prüfen: dass bei Hitze an öffentlichen Orten kostenlos Wasserflaschen ausgegeben beziehungsweise wiederbefüllt werden. Fragen zu Kosten, Ressourcen, Haftung und ähnlichem sollen nun geklärt werden.

Die kontrovers geführte Diskussion verlief vor dem Hintergrund der Phasen großer Hitze und lang anhaltender Trockenheit in den vergangenen Sommern, die auch in Zukunft zu erwarten sein dürften. Sie machen nicht nur älteren oder kranken Menschen zu schaffen – daher hatte der Gemeinderat im vergangenen Jahr auch einen "Hitzeaktionsplan" verabschiedet.

Dieser Plan enthält verschiedene Maßnahmen, von der Sensibilisierung der Bevölkerung bis zur Einrichtung von kühlen Zufluchtsplätzen und der Anpflanzung von Bäumen, die viel Schatten werfen. Klargestellt wurde aber in der jetzigen Diskussion, dass der Hitzeaktionsplan eine Ideensammlung ist und nicht schon fertig beschlossene Sache: Der Gemeinderat werde jeweils gesondert über die Punkte entscheiden.

Während diverse Gründe für die Trinkbrunnen genannt wurden, gab es auch viele Fragen und Bedenken. Auch die Verwaltung zeigte sich zurückhaltend, Bürgermeister Matthias Renschler sagte offen, dass er die Notwendigkeit für Trinkbrunnen nicht sehe: Mit Blick auf Handel und Gastronomie meinte er, "in Walldorf muss niemand verdursten".

Wie Stadtbaumeister Andreas Tisch darlegte, hatte die Verwaltung zunächst gemeinsam mit den Stadtwerken vor allem Standorte in der Innenstadt unter die Lupe genommen – wie die Drehscheibe als "hochfrequentierten öffentlichen Ort". Dort wäre die nötige Infrastruktur vorhanden, Aufwand und Kosten für Installation und Betrieb so eines Brunnens hielten sich im Vergleich in Grenzen.

Und doch: Die Verwaltung schätzte die Kosten für einen Trinkbrunnen auf 9000 Euro und für seine Installation auf 7000 Euro – je nach Standort könnte es teurer werden, hieß es. 1500 Euro im Jahr fielen zusätzlich für Reparatur, Wartung und Sicherstellung der Hygiene an, so die Verwaltung. Der Wasserverbrauch könnte – auch weil regelmäßige Spülungen als notwendig erachtet werden – bei bis zu 60 Kubikmeter im Jahr liegen.

"Der Aufwand steht in keiner Relation zum Nutzen", meinte Gerhard Baldes (CDU). Die Menschen müssten ihr Verhalten bei Hitze generell ändern, dafür gebe es jetzt den Aktionsplan – Trinkbrunnen lehne er aus Sorge wegen Hygiene, Vandalismus oder auch Wartungsaufwand ab. Die Stadt solle bei hohen Temperaturen lieber Wasserflaschen ausgeben lassen, so Baldes.

Menschen müsse ermöglicht werden, sich vor den gesundheitlichen Folgen der Hitze zu schützen: So argumentierte Andrea Schröder-Ritzrau (SPD). Sie konnte sich die Verteilung von Wasserflaschen nicht so richtig vorstellen, wenn, dürften es keine Plastikflaschen sein. "Wir wollen einen Brunnen wagen, als Pilotversuch", meinte sie: Die Kosten hielten sich ihrer Ansicht nach in Grenzen, ebenso der Hygieneaufwand, "Wasseranalysen sind doch Routine".

Für Maximilian Himberger (Grüne) gehören die Trinkbrunnen "zur Daseinsvorsorge": Hitzewellen nehmen in Folge des Klimawandels zu, daher habe auch die Bundesregierung einen Hitzeschutzplan erarbeitet. Der Nutzen rechtfertige den Aufwand, widersprach er Baldes. "Brunnen können überlebenswichtig sein", so Himberger.

Vor Krankheitserregern, Verunreinigungen, Vandalismus und den diversen aufwendigen Kontroll- und Unterhaltungsmaßnahmen warnte Pino Gaetani (FDP). Als Mitarbeiter des St. Leon-Roter Eigenbetriebs Wasserversorgung äußerte er massive Vorbehalte, er sprach aus eigener Erfahrung und verwies auf Beobachtungen in anderen Kommunen. Die Schätzung der Stadt zu Betriebskosten und Aufwand für die Brunnen sei jedenfalls bei Weitem zu niedrig, so Gaetani. Er stimmte Baldes zu: Wasserflaschen verteilen zu lassen, sei sinnvoller.