Walldorf. (RNZ) Spätestens im Sommer dieses Jahres ist sie auch in Walldorf angekommen: Die Rede ist von der Asiatischen Tigermücke oder Aedes albopictus, wie ihr wissenschaftlicher Name lautet.

Ursprünglich ist sie in den süd- und südostasiatischen Tropen und Subtropen beheimatet, hat sich jedoch in den vergangenen Jahren auch in Europa und Deutschland ausgebreitet. Erstmals wurde die