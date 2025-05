Wuchtig ist der Neubau in Walldorfs Ortskern an der Ecke Heidelberger Straße/Hebelstraße. Dort entstehen 18 Wohnungen in nachhaltiger Holzhybridbauweise in städtischer Trägerschaft. Die Stadt will damit die Innenstadtverdichtung fördern und dringend benötigten Wohnraum schaffen. Foto: Pfeifer