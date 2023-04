Von Hans-Joachim Of

Walldorf. Mit dem "Dreimannquartett" aus Bruchsal gastierte im Rahmen des "Swingin’ Wiwa"-Festivals am Samstagabend in der Marktstube Steinmann in Walldorf eine Formation, der man in jeder Minute die Lust an der Musik und die positive Energie spürt. Die Jungs sind – wie der Bandname verrät – zu viert und geben beim Livekonzert von Beginn an mächtig Gas,