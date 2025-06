Von Hans-Joachim Of

Walldorf. Im Vorjahr hatten sie im Palatin Wiesloch ihr rundes, 33-jähriges, Bandjubiläum im Rahmen des Musikfestivals "Swingin’ WiWa" mit den zahlreich erschienenen Fans gefeiert. Jetzt kehrte die weithin bekannte "Zap-Gang" in die Rhein-Neckar-Region zurück und zelebrierte auf der Seebühne im Aqwa-Bäder- und Saunapark Walldorf bei herausragenden Bedingungen "Live und in Farbe" eine launige, fulminante Sommerparty.

Robbie-Williams-Hit "Let Me Entertain You" war Programm und die fast dreistündige Sause kam bei den rund 1000 Gästen bestens an.

Foto: privat

Gut gelaunte Musikfans tanzten, sangen, klatschten und lachten auf der Wiese oder vor der Bühne und die "Zap-Gang" gab Vollgas, mit Hits der 70er, 80er oder 90er Jahre.

Mit dem in Östringen geborenen und in Kraichtal lebenden Gründungsmitglied Walter "The Voice" Batzler, dem zweiten Sänger Torsten "TO" Baier, Gitarrist Ralf "Crazy Baby" Hopp, Bassmann Peter Supp, Drummer Jochen Ille sowie Carsten Weißbrod (Keyboards) ist die gut geölte Kapelle bestens besetzt. Nur wenige Gruppen können mit gleich zwei professionell agierenden Frontsängern und Performern punkten.

Die Stücke auf der Setliste hießen "School" von Supertramp, "Viva La Vida" von Coldplay, "Levels" (Avicii) oder "For You" (Manfred Mann’s Earth Band) und fanden ohne Umschweife den Weg in die Gehörgänge der Fangemeinde. "Sex On Fire", "Dance With Somebody" oder der alten Monkees-Hit "I’m A Believer" folgten, ebenso "Seven Nation Army" von The White Stripes oder "Angels", bei dem die Handylichter gezückt wurden und der Walldorf-Chor inbrünstig den Refrain mitsang. Die Band punktete auch mit Klassikern , wie "Don’t Stop Believin’", "Shut Up And Dance" oder "What’s Up".

"Seid ihr bereit für australische Volksmusik?", rief Stimmakrobat Batzler im zweiten Konzertteil in die aufgeheizte Menge und ein vielstimmiges "Ja" schallte zurück. Beim folgenden AC/DC-Hit "Highway To Hell" brachen alle Dämme. Die Fans waren in bester Feierlaune.

Der Queen-Song "Don’t Stop Me Now" entsprach ganz dem Motto des launigen Abends, bei dem die "Zap-Gang" nicht kleckerte, sondern mit generationsübergreifenden Songs ein musikalisches, atmosphärisches Spektakel bot, das beim Publikum bestens ankam.

Mit dem Faithless-Knaller "Insomnia" wo es heißt, "I Can’t Get No Sleep", ging es auf die Zielgerade und es wurde gerockt bis der Schweiß in Strömen floss. Wer will in einer solchen Nacht schon schlafen?

Die Veranstalter um Eventmanager Eddie Berlinghof, der die Sommerparty zusammen mit dem Team des Aqwa-Bäderparks auf die Beine stellte, hatten ein gutes Händchen bewiesen, dankten dem "Wettergott" und sprachen von einem echten Highlight und tollen Erfolg.

Auch die Band, die seit 1991 nahezu unverändert zusammenspielt und am Vorabend bei der "Brusl-Night" abräumte, war glücklich, dass so viele Menschen gekommen waren und man ihnen unvergessliche Momente schenken konnte.

Fazit der langen Party: Ein überaus gelungenes Fest für Auge und Ohr mit einer herausragenden Stimmung, wobei der Sportfreunde Stiller-Hitsong "Ein Kompliment" für Publikum und Kapelle gleichermaßen galt.

Die Freundinnen Magdalena, Silke, Natalia, Patricia, Anna und Agatha waren aus St. Leon-Rot, Reilingen und Wiesloch nach Walldorf gekommen, durchweg in Feierlaune und am Ende ganz aus dem Häuschen "Mega. Es hat heute unendlich viel Spaß gemacht", äußerten sie begeistert.

Nein, den Hit "36 Grad" von der Gruppe "2raumwohnung" hat die "Zap-Gang" an diesem Abend nicht gespielt. Er hätte aber gepasst. Manche Fans, so wurde beobachtet, sollen noch auf dem Nachhauseweg getanzt haben.