Von Agnieszka Dorn

Walldorf. Wer derzeit am Bahnhof Walldorf-Wiesloch vorbeikommt, wird sich wohl verwundert die Augen reiben: Ein großer Dinosaurier steht dort. Angst muss man aber keine haben, denn das imposante Tier gehört zu der Ausstellung "Dinosaurier – Im Reich der Urzeit", die noch bis 13. August auf der Festwiese, Großer Stadtacker 6, gastiert.

"Wir sind in der Familie alle Dino-begeistert", erzählt Giuliano Reinhard, Chef der Familien-Ausstellung. Er selbst schwärme seit seiner Kindheit für die Landwirbeltiere, die schon 235 Millionen Jahre vor unserer Zeit existierten und bis vor etwa 65 Millionen Jahren die Erde beherrschten, so Reinhard.

Auf und in einige der Dinomodelle können Kinder auch klettern. Foto: A. Dorn

Nichts lag also näher, als aus einer Leidenschaft einen Beruf zu machen und anderen Menschen die Dinosaurier näherzubringen. Die Ausstellung gibt es seit über zehn Jahren, sie zeigt bis zu acht Meter hohe und 28 Meter lange, möglichst originaltreu rekonstruierte Modelle.

Rund 80 verschiedene Dinosauriertypen sind zu sehen und brachten in den vergangenen Tagen schon Jung und Alt zum Staunen. An jedem Modell ist die Beschreibung der jeweiligen Tierart zu lesen, wann sie ungefähr gelebt und was sie gefressen hat.

Für Kinder kommt auch der Spaß nicht zu kurz, eine große Dino-Hüpfburg wurde aufgebaut. Wer auf einem Dino mal reiten möchte, kann dies in einem speziellen Ausstellungsbereich tun: Die Dinosaurier können dort auch ihre Köpfe bewegen.

Im Ausgrabungscamp können die Besucher zu Dinoforschern werden. Es gibt eine mit Sand gefüllte Grube, in der "Fossilien" zu finden sind. Nach dem Säubern kann man sie in der Forscherstation selbst genau unter die Lupe nehmen. Das dürfte Jung und Alt Freude bereiten, für Kinder eine Gaudi ist sicher zudem, in den Rachen eines Dinos, zwischen die vielen Zähne, zu klettern. Die Besucher können außerdem im mobilen Kino aus Filmen Wissenswertes über die Giganten der Urzeit erfahren.

Die Ausstellung zeigt anschaulich, wie sehr sich die Dinosaurier in Größe, Form und weiteren Eigenschaften unterschieden. Nach Schätzungen wogen manche von ihnen nur eine, viele bis zu zehn Tonnen.

Und die größten und schwersten Dinosaurier, die durch Skelettfunde bekannt sind, waren auf vier Säulenbeinen gehende Pflanzenfresser mit bis zu 40 Metern Länge, einer Schulterhöhe von an die sechs Metern und einem Gewicht von bis zu 80 Tonnen. Ganz so gewaltig sind die Modelle der Familie Reinhard nicht.

Wer durch die Ausstellung flaniert, sieht aber beispielsweise Iguanodon, Sarchosuchus Imperator, Plateosaurus oder Pachycephalosaurus – und nicht nur ausgewachsene Tiere, sondern beispielsweise auch ihre Eier.

Nachdem schon erste Gäste mit ihren Familien die Ausstellung genossen haben, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, bis weitere Menschen mit dem Dinosaurier-Fieber angesteckt werden. Die Ausstellung ist so gestaltet, dass Kinder und Erwachsene gleichermaßen einen Mehrwert haben, jede Menge Spaß und Informationen. Auch das Getränke- und Speisenangebot ist vielfältig.

Ort des Geschehens

Info: Die Ausstellung ist bis 13. August montags bis freitags, jeweils 14 bis 19 Uhr, sowie samstags und sonntags, 11 bis 19 Uhr, geöffnet. Dienstags und mittwochs ist geschlossen.