Walldorf. (RNZ) "Seit mehr als 20 Jahren lebe ich in der Astor-Stadt und habe doch noch nicht alle versteckten Geheimnisse entdeckt": So erklärt unsere freie Mitarbeiterin Kerstin von Splényi die Inspiration zu ihrem neuen Walldorf-Kalender 2025.

Für das kommende Jahr hat sie in der Stadt genau hingeschaut und nach eigener Auskunft so manch verstecktes Detail entdeckt. "Mit offenen Augen durch die Straßen zu gehen und auch mal von den stark frequentierten Routen abzuweichen, hat mir viele neue Eindrücke gebracht." Dabei haben Häuserfassaden und Stadtmobiliar genauso ihre Aufmerksamkeit erregt, wie liebevoll und individuell gestaltete Refugien.

Für alteingesessene Walldorfer dürfte es ein Wiederentdecken sein und für Neuhinzugezogene eine Aufforderung zur aktiven "Eroberung" ihrer neuen Heimat, erläutert die Fotografin ihre Intention.

Zum Kunst- und Handwerkermarkt in der Astoria-Halle am Wochenende, 9. und 10. November, freut sich Kerstin von Splényi, den im Eigenverlag produzierten Kalender präsentieren zu können. "Vielleicht haben die Walldorfer ja genauso viel Spaß am Entdecken wie ich" hofft sie. Außerdem ist der Kalender am ersten Wochenende des Walldorfer Weihnachtsmarktes vom 29. November bis 1. Dezember sowie im "Werkstattladen" erhältlich.