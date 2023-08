Von Kim Fellger

Walldorf. Der Duft von Curry und der Klang von indischer Musik lag in der Luft, als man die Astoria-Halle in Walldorf betrat. Die meisten Besucherinnen und Besucher trugen Saris und andere traditionell indische Kleidung in bunten Farben, mit prachtvollem Goldschmuck. Der "deutsch-indische Freundeskreis" hatte zum ersten Mal nach der Pandemie wieder zum "India Day" eingeladen.

Der Verein habe es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen mit indischem Hintergrund eine Plattform zu geben, ihre Kultur auch hier in Deutschland leben zu können und gleichzeitig Deutsche für die indische Kultur zu begeistern, wie der Co-Vorsitzende des Vereins, Neeraj Arora, berichtete. Die ursprüngliche Idee war es, das alljährliche Fest am 15. August, dem indischen Unabhängigkeitstag, zu feiern. Doch aufgrund von Ferienzeiten und der Hallenverfügbarkeit entschied man sich für einen anderen Termin.

Erster Beigeordneter Otto Steinmann und Vereinschef Ashwin Yeddula begrüßten Konsul Mohit Yadav. Foto: Pfeifer

Das mache allerdings nichts, erklärte Arora: Egal an welchem Datum, das Fest sei "wie ein Feiertag für uns, ein Feiertag für die deutsch-indische Freundschaft". Das sei auch schon das Hauptziel des Vereins gewesen, als Ashwin Reddy Yeddula und Neeraj Arora ihn vor sieben Jahren gegründet haben: "Menschen mit deutscher und indischer Herkunft zusammenzubringen".

Die Angebote des Vereins sind vielfältig und reichen von Sprachkursen über Yoga- und Tanzkurse bis hin zu Cricket. Überdies ist soziales Engagement für den deutsch-indischen Freundeskreis sehr wichtig, beispielsweise sammelten sie Spenden zur Unterstützung der Menschen in der Ukraine oder engagierten sich im Kampf gegen Leukämie, indem sie eine Informationskampagne über Stammzellspenden starteten.

In den Sprachkursen sind insbesondere Kinder und Jugendliche aktiv, so auch der 16-jährige Aryan, der "Hindi" lernt. "Hindi" ist eine von 22 offiziellen Landessprachen in Indien und man kann diese neben "Telugu", "Kannada" und "Tamil" beim deutsch-indischen Freundeskreis erlernen. Auch Aryan (15) war früher Teilnehmer eines Sprachkurses. Heute spielt er nur noch Cricket im Verein.

Dennoch findet er es wichtig, dass man "seine Muttersprache nicht vergisst" und befürwortet diese Möglichkeit im Verein, die eigene Kultur zu erhalten und sich auszutauschen. Insbesondere das Cricketspielen mit seinen Freunden, die er dort kennengelernt hat, mache ihm Spaß. Ähnliches berichtete die 13-jährige Aarya, die Yogakurse und Bollywood-Tänze macht.

Doch nicht nur Kinder und Jugendliche nehmen an den Aktivitäten des Vereins teil, sondern auch Erwachsene. Vidya Monas und Prem Kushna Natanajan sind beispielsweise aktiv im Tanzen. Sie praktizieren die traditionelle indische Tanzart - "Bharatanatyam". Diese ist im 15. Jahrhundert in Südindien entstanden und kennt viele verschiedene Unterarten. Die beiden bilden eine Tanzgruppe und üben fast täglich mit einem Trainer.

Beim "India Day" haben sie einen sogenannten "Margun" vorgeführt, einen Tanz, bestehend aus sechs bis sieben festgelegten Tanzbewegungen. Die zwei Frauen bezeichnen das Tanzen als ihre "Leidenschaft, fast wie einen zweiten Beruf". Beim Tanzen fühlten sie sich frei und es habe zwar keine religiöse, aber definitiv eine spirituelle Bedeutung für sie.

Vom Nachmittag bis in den späten Abend hinein wurde auf der Bühne der Astoria-Halle ein vielfältiges Kulturprogramm geboten, wodurch man die Vereinsaktivitäten live kennenlernen konnte. Des Weiteren gab es die Möglichkeit, traditionelle indische Gerichte zu probieren, unter anderem "Butter Chicken", "Samosa", Teigtaschen mit Kartoffel- und Erbsenfüllung sowie "Dosa", eine Art Reispfannkuchen. Gerade dem Essen wird in der indischen Kultur ein hoher Stellenwert beigemessen. Chaithanya Batta, der für das Catering zuständig war und selbst zwei indische Restaurants leitet, meinte, dass "jedes indische Fest aus Essen, Tanzen und Trinken" bestehe, da ein gemeinsames Mahl für Inder eine starke emotionale Bedeutung habe.

Darüber hinaus sei seiner Meinung nach die Kulinarik entscheidend für den kulturellen Austausch, schließlich sei indisches Essen häufig der erste Kontakt, den Deutsche mit der indischen Kultur hätten. Gemeinsam zu essen, bringe zusammen und gerade die vielen vegetarischen und veganen Optionen der indischen Küche stießen in Deutschland auf großen Anklang.

Das berichtete auch Oliver Hehl: Er selbst ist mit einer indischen Frau verheiratet und er nannte das "gute Essen" mit einem Schmunzeln als einen seiner Hauptgründe für die Teilnahme an der Festivität.

Außerdem besuchte der indische Generalkonsul für Baden-Württemberg und Bayern, Mohit Yadav, die Veranstaltung. Er betonte die Wichtigkeit der deutsch-indischen Beziehungen für die Wirtschaft der beiden Länder und bezeichnete Deutschland als "Indiens Handelspartner Nummer eins in der Europäischen Union". Er befürworte gemeinsame kulturelle Ereignisse zwischen Indern und Deutschen wie den "India Day", da diese das kulturelle Verständnis auf beiden Seiten stärkten und die beiden Länder näher zusammenbrächten. Eine Beziehung, von der sowohl Indien als auch Deutschland profitierten.

Dieser Meinung schlossen sich auch die anderen Besucher an. Bijaya Tripathy ist seit 2018 im Walldorfer Verein aktiv und hat selbst viele deutsche Freunde. Ganz besonderes die vielen indischen Feste, die der Verein feiere, bereiteten ihm Freude, da sie seiner Meinung nach den "Zusammenhalt innerhalb der deutschen und der indischen Community stärken".

Von diesem Zusammenhalt berichteten viele der Besucherinnen und Besucher – aber auch von der Unsicherheit, in einem zunächst fremden Land keinen Anschluss zu finden. Für Shilpa Chandrashekara war diese Sorge jedoch unbegründet, sie erzählte, wie überrascht sie von dem "warmen Willkommen" in Deutschland und Walldorf war und wie schnell ihre Familie und sie sich hier eingelebt hätten.