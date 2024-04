Walldorf. (tt) Weil ein Alpaka vor Kurzem falsches Futter gefressen hatte, was Besucher ins Gehege geworfen hatten, musste es in eine Klinik gefahren werden. Es konnte nach Angaben von Zootierpfleger Tim Zeller gerade noch vor dem Tod bewahrt werden.

"Wir haben immer wieder das Problem, dass Besucherinnen und Besucher Lebensmittel wie Karotten oder sogar Schokolade von zu Hause mitbringen und an die Tiere verfüttern", berichtet Zeller. Daher appelliert das Tierpark-Team an die Besucher, zur Fütterung der Tiere ausschließlich das Futter zu verwenden, das man aus dem Futterautomaten erhält. Das sei auf die Bedürfnisse der Tiere abgestimmt. Außerdem verweisen die Verantwortlichen auf die Beschilderung an den Gehegen, die darüber informiert, welche Tiere überhaupt gefüttert werden dürfen. "Wenn die Tiere falsch gefüttert werden, dann hat das für sie Konsequenzen, im schlimmsten Fall bedeutet das den Tod", macht Tim Zeller deutlich.