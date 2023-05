Walldorf. (slt) Wie soll das geplante Pflegeheim an der Bürgermeister-Willinger-Straße in Walldorf aussehen? Um diese Frage ging es in der jüngsten Sitzung des Walldorfer Gemeinderates, der den Architektenwettbewerb für das Haus mit 100 Plätzen einstimmig auf den Weg brachte.

Der Grundsatzbeschluss für den Bau war bereits im April 2022 gefallen, das Raumprogramm wurde im Dezember 2022