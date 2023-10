Von Agnieszka Dorn

Walldorf. Das Festival sollte das Gefühl von "eine Welt, eine Familie" vermitteln, sagte Mitorganisator Sandeep Makhiyani. In Walldorf fand jüngst ein viertägiges deutsch-indisches Festival zu Ehren der Göttin Durga aus dem Hinduismus statt. 1700 Menschen hatten sich eingefunden, erzählte Mitorganisator Robin Emig. Die meisten waren indische Mitbürgerinnen und Mitbürger aus Walldorf und der Region, viele davon reisten aber auch aus Karlsruhe oder Stuttgart an.

Organisiert hatte die Veranstaltung an der Reservistenhütte eine Gruppe freiwilliger Inderinnen und Inder. Die Göttin Durga gilt als die Große Göttin und Allmutter; sie steht für Vollkommenheit und verkörpert die Eigenschaften Kraft, Wissen und Weisheit. Die Stimmung während des Festivals war ausgelassen. Unter den Gästen war auch Bürgermeister Matthias Renschler; er genoss das Programm sowie das traditionelle indische Essen in der Gemeinschaft.

Die Gäste konnten Traditionen der indischen Kultur kennenlernen oder der Göttin in einem eigens dafür errichteten Tempel Ehre erweisen. Foto: Agnieszka Dorn

Die Freiwilligen hatten auch einen indischen Tempel zu Ehren der Göttin errichtet. Dort waren Abbildungen von Durga zu sehen, umgeben von verschiedenen Gaben, flackernden Teelichtern und Räucherstäbchen. Die Gaben konnten zuvor gegen eine Spende erworben und dann aufgestellt werden. Abends fand man sich dort für ein gemeinsames Gebet ein, aber auch morgens kamen Gläubige an den Altar, um vor der Arbeit zu beten. Bis zu 100 Personen versammelten sich zeitweise, um der Göttin Ehre zu erweisen.

Die Idee – auch über den Glauben – ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen, helfe dabei, etwas zu bewegen, so Makhiyani. Es sei in der Tat so, dass Menschen sich ähnlich seien, auch wenn sie unterschiedlichen Religionen oder Glaubensrichtungen angehörten, und das wollte man zeigen. Schließlich hätten alle ähnliche Probleme, kämpften mit unterschiedlichen Herausforderungen und empfänden Glück und Liebe.

Während der gesamten Zeit nahm auch der Tanz viel Raum ein. Bei den verschiedenen indischen Tänzen kleideten sich die Frauen in Saris, Wickelröcke aus Baumwolle, deren Gestaltung Auskunft über die Herkunft der Trägerinnen gibt. Die Männer trugen Dhotis, das Gegenstück zum Sari, ein hosenartig um die Taille gewickelter Stoff, der durch Mahatma Gandhi berühmt geworden war.

Einer der Tänze war der Dandiya Raas, ein Volkstanz aus dem indischen Bundesstaat Guajarat, der mit Stäben aufgeführt wird und bei dem sich zwei Reihen von Tänzerinnen und Tänzern gegenüberstehen und gegen den Uhrzeigersinn bewegen. Doch nicht nur Erwachsene waren beteiligt. Indische Kinder aus Walldorf hatten einen Tanz einstudiert und aufgezeichnet; der Mitschnitt wurde zur Freude aller auf einer Leinwand übertragen.

Für die Kleinen wurde auch ein Malwettbewerb ausgetragen; die Organisatoren hatten zudem eine Foto-Attraktion aufgestellt, bei der man die Köpfe in zwei tanzende Figuren stecken konnte, die eben jenen Dandiya-Raas-Tanz darstellten.

In den Pausen konnte man sich an den kulinarische Köstlichkeiten erfreuen. Mit Gerichten wie Samosa Chaat, gebackene Teigtaschen gefüllt mit Fleisch oder knusprig gebratenem Gemüse, oder Aloo Tikki Chaat, einem Kartoffelgericht, war für alle Geschmäcker etwas dabei. Wer Erinnerungen an das Festival mitnehmen wollte, konnte sich an einem Stand Chai kaufen, indische Kleidungsstücke oder landestypische Kleinigkeiten.

Die Gäste konnten sich auch an frisch zubereiteten Speisen erfreuen. Foto: Agnieszka Dorn

Motiviert vom großen Zuspruch der Besucherinnen und Besucher bemühen sich die Organisatoren inzwischen darum, den Verein "Utsav" zu gründen. Dieser Verein soll zukünftig Mitmenschen die indische Kultur näherbringen und dadurch einen intensiveren kulturellen Austausch anregen. Denn die Organisatoren hätten sich noch mehr deutsche Mitbürger bei der Veranstaltung gewünscht und hoffen, diese dadurch in den kommenden Jahren zu erreichen.