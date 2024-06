Schriesheim. (bub) Max Jäck stand am Montagabend mit einem Bier vor dem "Handwerk", der Wahlparty-Location der Grünen Liste (GL), und schien etwas verlegen: "Ich kann es mir auch nicht erklären", beteuerte der Bio-Winzer, dem gelungen ist, was selten jemand schafft: den Sprung von einem hinteren Listenplatz – er war Nummer 14 bei der GL – in den Gemeinderat.

"Ich habe überhaupt nicht