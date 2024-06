Von Micha Hörnle

Schriesheim. Die Auszählung der Wahlen ist klar geregelt: Am Sonntag wird zuerst die Europawahl ausgezählt – direkt nach der Schließung der Wahllokale –, die Ergebnisse stehen bereits am späteren Abend fest. Die Auszählung der für Schriesheim entscheidenderen Kommunalwahl geschieht erst am Montag, ab 8 Uhr – und zwar in dieser Reihenfolge: erst die