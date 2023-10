Mauer. (fhs) Über "Adam" braucht man den Mauermern nichts mehr zu erzählen – die Geschichte des "homo heidelbegensis" ist hinlänglich bekannt, seit Daniel Hartmann am 21. Oktober 1907 im Gewann Grafenrain auf den menschlichen Un­terkiefer gestoßen ist.

Und nun behauptet Henning Haßmann, doch noch Interessantes mit einem "Blick in die Welt des homo heidelbergensis" bieten zu können. So lautet der Titel seines Vortrags am heutigen Samstag ab 19.30 Uhr in Mauers neu hergerichteter Sport- und Kulturhalle.

Henning Haßmann. Foto: H.-C. Dittrich

Haßmann ist der Landesarchäologe von Niedersachsen und Leiter des Forschungsmuseums Schöningen. Als Experte wird er die "Schöninger Jagdwaffen" des "homo heidelbergensis" vorstellen. Der "Adam" nämlich hat seinen wissenschaftlichen Namen für eine ganze Gattung innerhalb der menschlichen Evolutionskette hergegeben; Angehörige dieser Menschengattung lebten vor 600.000 bis 200.000 Jahren und dies nicht nur hierzulande, sondern eben etwa auch im Raum des heutigen Niedersachsen in der Grenzregion zu Sachsen-Anhalt. Dort, auf einer archäologischen Ausgrabungsstätte im Tagebau Schöningen, hat man zwischen 1994 und 1998 hölzerne Wurfspeere neben weiteren bearbeiteten Stein- und Holzgegenständen entdeckt. Nach den Datierungsverfahren geht man davon aus, dass diese Funde 290.000 bis 337.000 Jahre alt sind und dass auch der Mensch, dessen Unterkiefer in Mauer gefunden wurde, ähnliche Waffen und Werkzeuge nutzte. Details und Zusammenhänge wird Referent Haßmann in seinem Vortrag beleuchten.

Er findet deswegen heute Abend in Mauer statt, weil hier die Jahrestagung des Förderkreises Archäologie in Baden über die Bühne geht. Das ist ein Verein mit Sitz im Kurpfälzischen Museum von Heidelberg. Nicht zuletzt die Bestrebungen für den Bau des Urmenschmuseums und die jüngste Zusage von Fördermitteln des Bundes in Höhe von einer Million Euro beförderten die Auswahl des Tagungsortes, an dem rund 100 angemeldete Interessenten den Fachvorträgen folgen und am Sonntag auch eine Exkursion unternehmen.

Der Förderkreis-Verein bietet immer an seinen jeweiligen Tagungsorten einen Vortrag an, der bei freiem Eintritt öffentlich zugänglich ist. Um diesen Tribut an den Veranstaltungsort handelt es sich bei dem Speere-Vortrag des Niedersachsen-Archäologen Haßmann heute Abend. Frei zugänglich ist ebenso die Ausstellung "Sensation Udo und die Grabungen in der Hammerschmiede".

Hierbei handelt es sich um Fossilien, sozusagen Hinterlassenschaften eines Cousins des homo heidelbergensis, die 2016 im Allgäu in einer Tongrube "Hammerschmiede" gefunden wurden. Auch sie ist jetzt in der Sport- und Kulturhalle zu sehen (Sa/So, 10 bis 17 Uhr, Mi bis Fr 15 bis 18 Uhr, bis 12. November) – auf Initiative der Stiftung Urmensch von Mauer in Zusammenarbeit mit dem Verein "homo heidelbergensis".