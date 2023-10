Sandhausen. (cm) Was genau geschah am Samstagabend auf der Kerwe? Zu den Vorfällen mit mehreren Verletzten haben Polizei und Staatsanwaltschaft nun Details bekanntgegeben. Demnach wurde ein 32-Jähriger nach dem Besuch der Kerwe von mehreren Personen angegriffen und "erheblich verletzt". Der Mann hatte sich mit drei Begleitern auf der Kerwe aufgehalten. "Dort geriet die Gruppe des Geschädigten aus nichtigem Anlass mit mehreren Personen in eine körperliche Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein Reizgas eingesetzt wurde", heißt es. Mehrere Personen wurden verletzt.

Der 32-Jährige konnte sich zunächst vom Ort der ersten Auseinandersetzung entfernen, wurde sodann jedoch von fünf bis zehn Personen eingeholt. Diese stießen ihn nach Angaben der Beamten zu Boden und traten sowie schlugen gemeinsam auf ihn ein.

Darüber hinaus wurden dem Mann auch Schläge mit Bierflaschen sowie zwei Stiche in den Rücken versetzt – womit, ist noch unklar. Das Opfer erlitt zudem eine Kopfplatzwunde und musste in der Notfallaufnahme eines Krankenhauses versorgt werden.

Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln und versuchen, die Identität der Täter zu klären. Zeugen des Vorfalls sowie Verletzte des Reizgases melden sich bei der Kriminalpolizei unter Telefon 0621/1744444.