Von Philipp Weber

Weinheim. Die Geschichte des Technologiekonzerns Freudenberg beginnt dort, wo Weinheim heute nur aus idyllischen Häuschen, Wald und Gässchen zu bestehen scheint. Firmengründer Carl Johann Freudenberg (1819-1898) kaufte 1849 gemeinsam mit einem Partner eine kleine Lederfabrik. Die steht im Müllheimer Tal. Die bisweilen schnoddrig daherkommende Woinemer Mundart bezeichnet den Talabschnitt als "das Müll". Die Fabrik wird zur Keimzelle einer Erfolgsgeschichte mit Höhen und Tiefen.

Mehr zum 175. Freudenberg-Jubiläum lesen Sie hier:



So wurde aus dem Weinheimer Handwerksbetrieb ein Weltkonzern



Wie man die 374 Freudenberg-Erben beisammen hält



Seit 1888 gehört der Hermannshof der Freudenberg-Familie



175 Jahre Freudenberg - Die Chronologie

> Das "Werk Müll": Dort, am später als "Werk Müll" bezeichneten Ursprungsstandort, stellt die zunächst "Heintze & Freudenberg" genannte Firma ab 1849 hochwertiges Kalbleder her. Doch es blieb nicht lange bei nur einem Standort, erklärt Michael Horchler, Leiter des Unternehmensarchivs. Man wuchs schnell, zu den frühen Erfolgen trug die Einführung des Lackleders bei, das damals als Innovation galt. Das "Werk Müll" wuchs mit. Die Enge des Tals und die angrenzende Wohnbebauung setzten dem Grenzen. Schon von 1851 an begann der Aufbau weiterer Standorte. Seine maximale Ausdehnung erreichte das Werk in den 1920er Jahren.

Nachdem die Firma in jenen Jahren den Großteil ihrer Lederproduktion auf das Gelände des heutigen Industrieparks zwischen den Weschnitz-Dämmen verlegt hatte, beherbergte das "Werk Müll" andere Produktionszweige, nach dem Zweiten Weltkrieg etwa die Dichtungs- sowie die Vliesstoffproduktion. Das Werk im Tal wurde 1995 stillgelegt, rückgebaut und nach und nach zu einem Wohngebiet.

> Die Arbeiter: 1874 ging das Unternehmen vollständig in den Besitz der Familie Freudenberg über. Es wuchs beinahe unaufhaltsam. Die Historikerinnen Ute Grau und Barbara Guttmann recherchierten für das Buch "Weinheim – Geschichte einer Stadt" (2008), dass die Lederfabrik 1872 mit rund 450 Arbeitern der größte Brötchengeber in der Stadt war, gefolgt von der Kunstmühle Hildebrand (35). In den Jahren 1906 und 1907 war man noch immer die Nummer eins, jetzt mit rund 1780 Arbeitern. Platz 2 hatte sich die Maschinenfabrik Badenia (703) gesichert.

Arbeiter in der Wasserwerkstatt der Gerberei im Werk im Müllheimer Tal, 1899. Foto: Freudenberg

Während die ebenfalls in Weinheim ansässigen Stühle-Hersteller gern die billige Heimarbeit von Frauen nutzten, arbeiteten in der Lederfabrik vorwiegend Männer. Hierin decken sich die Angaben von Grau und Guttmann mit einer von Freudenberg-Archivar Horchler zur Verfügung gestellten Fotoaufnahme, die Arbeiter in der Wasserwerkstatt der Gerberei im "Werk Müll" zeigt.

Wuchs in Weinheim mit den Werken ein Proletariat heran? Die Geschichtsexperten gehen eher nicht davon aus. Viele der Beschäftigten blieben mit der Landwirtschaft verbunden, hielten Vieh oder bestellten Gärten – zu Zwecken der Grundversorgung. Gleichwohl gab es hier und da Konflikte, zwischen Arbeitschaft und Betriebsleitung, zwischen Tradition und Moderne. Laut Grau und Guttmann entließ die Lederfabrik 1855 fast 60 katholische Arbeiter. Die wollten ihren religiösen Verpflichtungen nachkommen.

Carl Johann Freudenberg galt als streng evangelisch. Nach einigem Hin und Her einigte man sich: Wer noch keine neue Arbeit hatte, wurde wieder eingestellt. Im Rückblick eher eine Posse, zeigt das Vorkommnis, wie schwer sich Teile der von althergebrachten Sitten geprägten Bevölkerung mit den Anforderungen der Industriegesellschaft taten.

> Das Engagement der Familie Freudenberg: Über das Wirken der Freudenbergs könnte man Bücher verfassen. In den Anfangszeiten hatte Fabrikant Carl Johann Freudenberg von 1868 bis 1891 etwa den Verwaltungsvorsitz der Waisen- und Sparkasse inne, zuvor saß er schon in deren Verwaltungsrat. Damit trug er maßgeblich zum Aufbau des Weinheimer Spar- und Kreditwesens bei. Dieses war unerlässlich, um hier eigenständige Wirtschafts- und Sozialpolitik betreiben zu können.

Zwischen 1830 und 1910 wuchs Weinheim von rund 5000 auf über 14.000 Einwohner. Ordentliche Wohnungen waren Mangelware. 1904 initiierte Friedrich Carl Freudenberg (1848–1942), ältester Sohn von Firmengründer Carl Johann, die Gründung des Weinheimer Bauvereins, einer gemeinnützigen Genossenschaft. Bis 1910 entstanden zwischen Alter Landstraße und Bahn 28 Wohnungen, samt Stallungen für Kleinvieh: die "Kolonie". Insgesamt schuf der Verein 129 Wohnungen. Freudenberg-Arbeiter und ihre Familien zogen ein. Friedrich Carl Freudenberg hatte das Startkapital mit 10.000 Mark aufgestockt.

Bei der Gründung der bis heute bestehenden Baugenossenschaft Weinheim zog 1911 zwar der Eisenbahnsekretär Ernst Heberer die Fäden. Dem ersten Aufsichtsrat gehörte jedoch Fabrikant Walter Freudenberg (1879 – 1957) an. In die Finanzierung dieser Genossenschaft stiegen zahlreiche Unternehmen ein. Auch die Lederfabrikanten Freudenberg und Hirsch werden in der Jubiläumsschrift "100 Jahre Baugenossenschaft" von 2011 erwähnt. Später war Hans Freudenberg (1888-1966) die prägende Figur der Genossenschaft, deren Vorstandsvorsitz er von 1920 bis 1960 innehatte. Er und die Stadt retteten die Genossenschaft über die Inflation der frühen 1920er hinweg.

Es sind nur einige Beispiele von sehr vielen, in denen Mitglieder der Unternehmerfamilie die Geschicke der Stadt und ihrer Institutionen prägten. Andere machten Karriere in Politik oder Forschung. Fünf Mitglieder der Familie Freudenberg wurden zu Weinheimer Ehrenbürgern, darunter Gründer Carl Johann.

> Wo sich Freudenberg in Weinheim ausdehnte: "In Weinheim unterhielt Freudenberg ursprünglich fünf Standorte, heute nur noch einen", so Archivar Horchler: Das "Werk Müll" bestand von 1849 bis 1994. Die "Lohmühle" befand sich von 1851 bis 1994 an der Müllheimer Talstraße, am Übergang von der Grundelbachstraße. Hier stehen heute Wohnungen.

Das Werk "Alte Lackierfabrik" gab es von 1852 bis 2009, es erstreckte sich von der heutigen RNV-5-Linie, entlang an der heutigen Kopernikusstraße und Albert-Ludwig-Grimm-Straße bis hin zur Freudenbergstraße. Auch an diesem Standort gelang die Konversion: Wohnungen und das Privatgymnasium Weinheim prägen heute das Gebiet.

Der "Alte Fellspeicher" befand sich von 1889 bis 1956 zwischen der Burggasse und der Müllheimer Talstraße: Heute ist hier die Arbeiterwohlfahrt (Awo) Rhein-Neckar. Der heutige Industriepark in der Ebene nannte sich ursprünglich "Werk Zwischen Dämmen". Dieses gibt es seit 1896. Die Verlagerung aller Weinheimer Standorte hierher und auf andere Produktionsstandorte, zum Teil im Ausland, begann sukzessive ab den 1950ern.

> Zwangsarbeit im Zweiten Weltkrieg: In Weinheim waren während des Kriegs rund 2400 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter in Industrie und Landwirtschaft eingesetzt. Bis 2022 erinnerte lediglich ein kleines Grabfeld auf dem Hauptfriedhof an ihre Leiden; nun ordnet dort auch eine Informationstafel das Geschehen in der Zeit der NS-Diktatur ein. Ohne die zur Arbeit gezwungenen Gefangenen aus ganz Europa wäre Weinheims Industrie wohl schon im zweiten Kriegsjahr 1941 kollabiert, heißt es dort.

Auf der Infotafel kommt auch Sibille Freudenberg zu Wort, Ehefrau des damaligen Freudenberg-Geschäftsführers Richard Freudenberg (1892-1975). Sie schrieb 1942 in ihr Tagebuch: "Am Nachmittag ging ich mit Richard zu den Russinnen. (...) Er war von dem Eindruck sehr bewegt und kam sich wie ein Sklavenhalter vor. (...) Wie wir runterkamen, drängten sich 200 Mädchen vor dem großen Esstopf. (...) Ich schaute mir dann eine Baracke an, die aber erst vorläufig steht. Da liegen sie auf Stroh. (...) Die Fenster sind vergittert, das ist schon alles furchtbar. (...) Eine andere Baracke hat einen wesentlich besseren Eindruck gemacht. Dort können sie es aushalten, obwohl es auch nicht schön ist."

Der Firma Freudenberg sollen 1845 Zwangsarbeiter in Weinheim und zwei weiteren Standorten zugeordnet worden sein.

> Der Hermannshof: Untrennbar mit dem Freudenberg-Konzern ist der öffentliche Garten Hermannshof in der Innenstadt verbunden. 1888 erwarb Hermann Ernst Freudenberg (1856- 1923) das auf dem Grundstück gelegene Anwesen erwarb und baute es zu einem dreigeschossigen Wohnhaus um. 1900 erhielt das Haus den Namen "Hermannshof". 1981 machte die Unternehmensleitung den "Hermannshof" zum Seminar- und Empfangszentrum.

Bis in die jüngere Vergangenheit fanden hier auch die Bilanzpressekonferenzen des Konzerns statt. Der Garten wurde 1983 in eine öffentliche Stiftung "Schau- und Sichtungsgarten Hermannshof" überführt. Diese Geschichte endete erst 2023 abrupt, als der langjährige Leiter des Gartens plötzlich ebenso Vergangenheit war wie das hochklassige wissenschaftliche Konzept. Heute leiten Sabine Bomba und Sean Carroll den Garten, den sie besucherfreundlicher gestalten wollen.