Von Sebastian Lerche

Dielheim. Rock’n’Roll, Folk, Chansons, Bluesrock, Country, Pop und mehr, Kabarett, Oldtimer-Show, ein historischer Vortrag, Gemütlichkeit und Geselligkeit: "Wir haben beim ,Dielheimer Herbst' Wert auf noch mehr Abwechslung gelegt, neue Formate, neue Namen, ohne Bewährtes ausfallen zu lassen."

Organisator Andy Widder, Eddie und Daniel Berlinghof vom Kulturförderverein Kurpfalz und Bürgermeister Thomas Glasbrenner freuen sich auf den "Dielheimer Herbst". Die Reihe findet vom 8. bis 22. September statt. Mit den 13 Veranstaltungen, da sind die vier sich einig, bietet der "Herbst" eine "gelungene Mischung". Erfreulich auch: neun Mal ist der Eintritt frei.

Mit den Veranstaltungen sollen Möglichkeiten zur ungezwungenen Begegnung entstehen, das Organisationsteam hofft, dass die Menschen sich unabhängig von Alter, Herkunft, Glaube, politischer Überzeugung oder Sonstigem daran erfreuen. "Kultur überwindet Trennendes und schafft neue Gemeinschaften", ist Glasbrenner überzeugt.

Der musikalische Nachwuchs erhält zum Auftakt bei "Talk und Talente" am Freitag, 8. September, ab 19 Uhr eine Chance. In der Kelterhalle am Sportpark begrüßen die bekannte Sängerin Tine Groß und Gitarrist Alex Strobel, beide Lehrkräfte an der Musikschule Horrenberg-Dielheim, Jugendliche überwiegend zwischen zwölf und 17 Jahren.

Bluesrock-Klassiker in der Spur von ZZ Top bieten die "Tres Hombres" am Samstag, 9. September, ab 18 Uhr, bei der SG Horrenberg auf dem Sportplatz. Mit dabei sind laut Berlinghof der bekannte Gitarrist und Sänger Wolfgang Sing, Jens Kreft, aktiv etwa in der Band "Delta Rock", und Kimon Dardoufas, ein starkes Talent aus Walldorf, das bei Jens Kreft an der Hockenheimer Musikschule lernte. Der Eintritt kostet fünf Euro, Karten gibt es unter 06222/ 3183550 oder E-Mail info@rockabilly.de.

Der beliebte "türkische Abend" im "Dielema Kebaphaus" wird am Samstag, 9. September, ab 16 Uhr, vom Frankfurter Sänger und Songschreiber Ulus Yurtsever gestaltet. Mit ihm tritt eine Bauchtänzerin auf. Der Eintritt ist frei, um Sitzplatz-Reservierung unter 0 62 22/ 3 19 70 20 wird gebeten

"C’est la vie" ist der Titel der Matinée mit der beliebten Sängerin Julie André und Komponist und Musiker Laurent Leroi am Sonntag, 10. September, 11 Uhr, im Theater im Bahnhof. Die beiden möchten laut Berlinghof unterhaltsam und dabei anspruchsvoll die Vielfalt des französischen Chansons präsentieren. Der Eintritt kostet zwölf Euro, Karten gibt es im Kiosk Hollerbach, Eichendorffstraße 20 in Dielheim, Telefon 0 62 22/ 7 13 22.

Oldtimer, Boliden, Hot Rods und Muscle Cars bis zum Baujahr 1976 zeigen die "Balzfeld Classics" am Sonntag, 10. September, ab 11 Uhr, auf dem Sportgelände der DJK Balzfeld bei freiem Eintritt. Für Musik sorgen die "Spikes", ein Rockabilly-Quartett aus dem Raum Heidelberg, Heilbronn und Ludwigsburg. Der Schlagzeuger ist Jens Weidenheimer aus Rauenberg, der schon mit den "Busters" oder Uwe Janssen unterwegs war.

Zu einem kurzweiligen "virtuellen Besuch auf dem Heidelberger Schloss" lädt Referent Heinz Seib aus Meckesheim am Sonntag, 10. September, 15 Uhr, ein. Bei freiem Eintritt spricht er im Horrenberger Gemeindehaus, das Team von Heilig Kreuz Balzfeld serviert Kaffee und Kuchen.

Heiteres, etwas zum Nachdenken und vor allem jede Menge Kurpfälzer Mundart hat Multitalent Arnim Töpel aus Walldorf auf Lager. Er ist mit "Wemm gheaschn du?" am Mittwoch, 13. September, 18.30 Uhr, im Pfarrgarten der St.-Cyriak-Gemeinde in Dielheim zu Gast. Karten kosten zehn Euro und sind im Rathaus, bei "Rockin’ Rollin’ Products", Telefon 0 62 22/ 3 18 35 50, und "Ihre Brille", 0 62 22/ 7 27 28, zu haben. Töpel bietet einen bunten Querschnitt seines reichhaltigen Schaffens.

Der "italienische Abend" findet am Freitag, 15. September, ab 18 Uhr auf dem Hirschbuckel statt. Der sizilianische Sänger und Gitarrist Mario Ansaldo hat, unterstützt von "DJ Sannic", italienische und internationale Hits aus Pop, Rock, Country oder auch Swing dabei. Das Restaurant "La Molisana" tischt ein großes Büfett auf. Der Eintritt kostet 29,90 Euro, um Sitzplatzreservierung wird gebeten: Telefon 0172/ 9759561, E-Mail info@lamolisana-dielheim.de.

Zum "deutsch-ukrainischen Nachmittag" wird für Sonntag, 17. September, ab 14.30 Uhr, bei freiem Eintritt eingeladen. Die Initiative "Engagiert zusammenleben in Dielheim" wünscht sich im Pfarrgarten von St. Cyriak Geselligkeit und Austausch, es gibt deutsche und ukrainische Leckereien, Kaffee und Kuchen. Sänger, Gitarrist und Songschreiber Fabian Michel, bekannt durch "Cool Breeze" oder die "Lovebirds", umrahmt das Ganze.

Mit Funk, Soul, Jazz, Swing und Blues gastiert die Schwetzinger Band "Apple-Slice" am Sonntag, 17. September, 17 Uhr, im Innenhof des Dielheimer Rathaus-Nebengebäudes. Der Eintritt ist frei.

Drei Konzerte an der Naturtribüne im Dielheimer Sportpark bilden den Abschluss des "Herbsts". Die Band "Made of Wood" tritt am Dienstag, 19. September, auf, "Gordo’s Groove" am Donnerstag, 21. September, und das "Mat Wegner Trio" mit "Coulord Rain" am Freitag, 22. September; Beginn ist jeweils um 18 Uhr, der Eintritt frei. Bandleader des Quintetts "Made of Wood", das Rock, Pop, Blues und Country bietet, ist Daniel Knebel aus Dielheim. Bei "Gordo’s Groove" sind gleich zwei Bluesrocker aus Oberhof dabei: Sänger Horst "El Gordo" Zahn und Schlagzeuger Grawe Grabenbauer. Mat Wegner ist Dozent an der Heidelberger Uni und unterrichtet an der Musikschule Horrenberg-Dielheim, "Coulord Rain" besteht aus Musikern aus Dielheim, Weinheim und Sinsheim.

Falls das Wetter bei den "Open air"-Veranstaltungen nicht mitspielt, wird auf nahe Hallen ausgewichen – außer bei den "Balzfeld Classics". Zentrale Vorverkaufs- und Auskunftsstelle ist das Bürgerbüro im Dielheimer Rathaus, Telefon 0 62 22/ 7 81 36.

Info: www.dielheimer-herbst.de