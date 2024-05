Walldorf. (seb) Ein buntes Programm für die ganze Familie verspricht der Walldorfer Spargelmarkt von Freitag, 10., bis Sonntag, 12. Mai, im Walldorfer Ortskern.

Die Eröffnung erfolgt durch Bürgermeister Matthias Renschler, die frisch gekrönte Spargelkönigin Kira I. und deren Vorgängerin Luisa I. am Freitag, 10. Mai, 19 Uhr, auf der Bühne am Marktplatz. Unterstützt werden sie durch die Storchenküken der Karnevalsgesellschaft und das Blasorchester Walldorf, das bereits ab 18.30 Uhr und auch nach der Eröffnung aufspielt.

Gegen 20.30 Uhr wird die Latein- und Showformation der Tanzschule Kronenberger eine Zeitreise in die wilden 1920er Jahre unternehmen. Ab 21.30 Uhr steht die Band "Across the Ages" auf der Bühne. Bereits ab 19.45 Uhr spielt auf der Drehscheiben-Bühne die Formation "Lässsig" aus dem Bruchsaler Raum.

Neu ist die Spielstraße in der Leopoldstraße, in der am Samstag, 11. Mai, 13 bis 18 Uhr, und Sonntag, 12. Mai, 12 bis 17 Uhr, besonders für Kinder viel geboten wird. Mit dabei sind "Theo Tollpatsch" alias Jörg Schreiner, Tine Groß mit ihren Mitmachkonzerten sowie die Wanderbühne "Carnivore" mit dem Stück "Der Teufel mit den drei goldenen Haaren" frei nach den Gebrüdern Grimm. Kinderschminken, beliebte Spiele und ein Karussell runden das Ganze ab.

Auf dem Lindenplatz und von dort in Richtung Hauptstraße findet sich der kleine Rummelplatz mit Kettenkarussell, Ball- und Pfeilwerfen sowie Süßwarenbuden. Das Jump öffnet am Spargelmarkt-Samstag für alle von 14 bis 20 Uhr seine Türen. Neben vielerlei Brett- und Kartenspielen gibt es Tischtennis, Billard- und Kickerspielen. Mit Crêpes ist auch an den kleinen Hunger gedacht.

Am Samstag, 11. Mai, tritt auf der Drehscheiben-Bühne ab 13 Uhr die lokale Coverband "No Excuse" auf. Die "Heidelberger Rockmaschine" ist ab 15.30 Uhr zu erleben. Ab 18.15 Uhr sorgt das Trio "Blu" und ab 21 Uhr dann die "Noise Pollution Rock Revue" für musikalische Unterhaltung.

Auf der Bühne am Marktplatz eröffnen Walldorfer Vereine das Samstagsprogramm: Ab 13 Uhr zeigt sich der Deutsch-Chinesische Freundeskreis, ab 13.30 Uhr der Budo Club Samurai. Ab 14.30 Uhr gibt es "Rock-4-Kids" mit Jörg Schreiner und Band. "Revived" aus Hockenheim machen ab 17 Uhr weiter. Die beliebte "Zap-Gang" gibt sich ab 20 Uhr die Ehre.

Am Sonntag, 12. Mai, treten auf der Marktplatz-Bühne um 12 Uhr die Stadtkapelle und ab 14 Uhr Viet Vo Dao auf. Die Tanzgarden der Karnevalsgesellschaft sind ab 15.30 Uhr an der Reihe. Ab 15 Uhr findet der Spargelschälwettbewerb der Sparkasse statt: Neben Bürgermeister Renschler und Spargelkönigin Kira I. hat sich dazu wieder Eric Pensalfini, Bürgermeister der französischen Partnerstadt Saint-Max, angekündigt. Für Musik sorgen ab 16.30 Uhr die "Lennebrothers" und ab 19.30 Uhr "Ninety-Nine".

"Horst and the Heaters" eröffnen am Sonntag um 12 Uhr das musikalische Programm auf der Drehscheibe. "As Far As Low" treten ab 15 Uhr auf und zum Finale sind ab 18.30 Uhr die "X-Friends" zu erleben.

Fürs leibliche Wohl ist mit einem reichhaltigen Angebot gesorgt, natürlich kommt das königliche Gemüse in vielen Variationen auf den Tisch. Und am verkaufsoffenen Sonntag haben zudem die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr geöffnet.