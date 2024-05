Weinheim. (web/zg) "Das Leben ist wie ein Fahrrad, man muss sich vorwärts bewegen, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren." Dieses Zitat wird Albert Einstein zugeschrieben. Etwas profaner ausgedrückt: Die Anmeldephase für die Vintage-Radtour Velowino geht in die heiße Phase, noch rund vier Wochen sind es bis zum Start am 23. Juni, die Teilnehmerzahl ist begrenzt, weil viele Angelegenheiten wie die Vergabe der Startnummern vorab geregelt werden müssen.

> Streckenauswahl: Ein Gutteil der Radfahrer wird am Tag der Tour wohl zwischen 9.30 Uhr (Start der 55-Kilometer-Tour) und 10.30 Uhr (Beginn der 40-Kilometer-Tour) aufbrechen. Auf Radsportler warten indes noch je eine 80 Kilometer lange Tour (ab 8 Uhr) sowie eine 126 Kilometer umfassende Fahrt (Start: 6.30 Uhr), diese beide Touren führen – anders als die kürzeren Fahrten – tiefer hinein ins Odenwälder Mittelgebirge.

> Die (Renn-)Radwahl: Echte Vintage-Räder verleihen der Ausfahrt ihren authentischen Touch. Sie sollten trotz ihres Alters jedoch absolut verkehrssicher sein. Ab einer Streckenlänge von 55 Kilometern empfehlen die Veranstalter ein Rennrad. Die Räder müssen hinsichtlich der Konstruktion und der wesentlichen Komponenten dem Standard entsprechen, der vor 1988 allgemein üblich war.

> Die Kleidung: Retro-Radtrikots und Radhosen verleihen dem Erlebnis einen nostalgischen Touch und sind daher gern gesehen.

> Verpflegung und Emotionen: Die Veranstalter empfehlen, ausreichend Pausen einzuplanen, sich zu stärken, die Umgebung zu genießen und auf die anderen Radler zuzugehen. Für Sportler und Tourengänger, die von weiter weg anreisen, empfiehlt sich eine Übernachtung. Kurz: Hier geht es nicht um den Wettkampf, sondern ums Miteinander. Es wird daher und auch aus Sicherheitsgründen empfohlen, in einer Gruppe mit anderen Radfahrern aufzubrechen.

> Die Raststellen: Im Schlosshof in Weinheim gibt es wieder einen Kaffeestand, der "Weinheimer Mittagstisch" bietet Kuchen an. Lehrer, Eltern und Kinder der Montessori-Schule runden die Essensversorgung ab. Das Ladenburger Automuseum Dr. Carl Benz ist die Raststelle auf den kürzeren Touren. Es passt zur Velowino. Ergänzt es doch die Radfolklore um die stählernen Relikte des frühen Motorenzeitalters. Wer die 80 und 126 Kilometer fährt, wird auf das Atelier des Bildhauers Martin Hintenlang treffen, der in Abtsteinach beheimatet ist. Er möchte mit seinen Werken Gefühle, Sehnsüchte und Emotionen wecken. Die Langstreckenfahrer werden darüber hinaus von der Feuerwehr in Affolterbach verköstigt. Diese ist für den örtlichen Sportclub eingesprungen, der für diesen Tag eine eigene Veranstaltung plant.

Info: Anmeldung unter fienta.com, allgemeine Infos unter www.velowino.de