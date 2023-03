So verabschiedete Weinheim den Winter (plus Fotogalerie)

Sommertagszug: So verabschiedete Weinheim den Winter (plus Fotogalerie)

In der Bahnhofstraße avancierte einmal mehr das Modeatelier "Azzurro Piu" mit seiner Frühjahrs- und Sommermodenschau vor allem für die Damenwelt zum Verweilplatz. Den Dürreplatz und den Eingang zur Fußgängerzone hatten zum Ausgleich für die PS-affinen Herren die Autohändler mit einer nicht weniger attraktiven "Rote-Teppich-Roadshow" für sich reserviert. Wer es weniger autolastig wollte, war beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC) und VRN-Nextbike an der richtigen Adresse. Die ältere Generation sah sich mit einer Präsentation von "Seniorenmobilen" mit eingebunden.

"Wenn das Wetter nicht mitspielt, hat ein solches Event schlechte Karten": Vor allem die Marktplatzgastronomie, die sich ein "erstes Freiluftgeschäft" in diesem Jahr erhofft hatte, grollte mit Petrus. "Wer setzt sich schon bei Temperaturen von zwölf Grad draußen auf die Piazza hin?", war man sich in der Gastroszene einig. Und wischte nach mehreren Wechselbädern aus Regen und Sonne die nassen Stühle und Tische immer wieder trocken. "Schleck-Eis geht immer", strahlte auf der anderen Seite dagegen Angelika Ferrarese vom "Café Eiszeit" mit der immer mal wieder durch die Wolken blinzelnden Sonne um die Wette.

Weinheim. Weinheimer kennen kein schlechtes Wetter. Auch wenn der Frühling sein viel besungenes "blaues Band" gestern nicht ganz durch die Lüfte flattern lassen konnte und sich den Sonntagnachmittag mit einem wolkenverhangenen tristen Grau eher "nass in nass" teilen musste: Der von der Stadt und dem Verein " Lebendiges Weinheim " als Nachfolger des Pflänzeltags ausgerufene "1. Weinheimer Frühling" mit verkaufsoffenem Sonntag lockte dennoch viele Besucher in die Innenstadt .

Von Günther Grosch

Weinheim. Weinheimer kennen kein schlechtes Wetter. Auch wenn der Frühling sein viel besungenes "blaues Band" gestern nicht ganz durch die Lüfte flattern lassen konnte und sich den Sonntagnachmittag mit einem wolkenverhangenen tristen Grau eher "nass in nass" teilen musste: Der von der Stadt und dem Verein "Lebendiges Weinheim" als Nachfolger des Pflänzeltags ausgerufene "1. Weinheimer Frühling" mit verkaufsoffenem Sonntag lockte dennoch viele Besucher in die Innenstadt.

Die Blumen blühten trotz des mäßigen Wetters. Foto: Kreutzer

"Wenn das Wetter nicht mitspielt, hat ein solches Event schlechte Karten": Vor allem die Marktplatzgastronomie, die sich ein "erstes Freiluftgeschäft" in diesem Jahr erhofft hatte, grollte mit Petrus. "Wer setzt sich schon bei Temperaturen von zwölf Grad draußen auf die Piazza hin?", war man sich in der Gastroszene einig. Und wischte nach mehreren Wechselbädern aus Regen und Sonne die nassen Stühle und Tische immer wieder trocken. "Schleck-Eis geht immer", strahlte auf der anderen Seite dagegen Angelika Ferrarese vom "Café Eiszeit" mit der immer mal wieder durch die Wolken blinzelnden Sonne um die Wette.

Der erste „Weinheimer Frühling“ hat den Pfänzeltag abgelöst. Foto: Kreutzer

Rund 60 der im Verein "Lebendiges Weinheim" zusammengeschlossenen aktiven Einzelhändler – ausgehend von der Bahnhofstraße über die Hauptstraße bis in die Fußgängerzone und die Grabengasse hinauf – hatten sich zusätzlich zu ihrem normalen Angebot mit speziellen "Extras" für ihre Kunden auf ein fröhliches Klingeln ihrer Kassen vorbereitet.

In der Bahnhofstraße avancierte einmal mehr das Modeatelier "Azzurro Piu" mit seiner Frühjahrs- und Sommermodenschau vor allem für die Damenwelt zum Verweilplatz. Den Dürreplatz und den Eingang zur Fußgängerzone hatten zum Ausgleich für die PS-affinen Herren die Autohändler mit einer nicht weniger attraktiven "Rote-Teppich-Roadshow" für sich reserviert. Wer es weniger autolastig wollte, war beim Allgemeinen Deutschen Fahrrad Club (ADFC) und VRN-Nextbike an der richtigen Adresse. Die ältere Generation sah sich mit einer Präsentation von "Seniorenmobilen" mit eingebunden.

Aber auch die nachwachsende Einkaufsgeneration kam nicht zu kurz. Die Weinheim-Galerie lud zum Basteln von "Duftkerzen gegen Mücken" ein, beim Unverpackt-Laden in der Fußgängerzone galt es, Sprossen einzupflanzen. Gleichfalls nicht leer gingen die Blumen- und Pflanzenfreunde aus. Während im Hermannshof vor allem Staudengewächse und spezielle Setzlinge nachgefragt waren, grünte und blühte es auf dem Amtshausplatz und gegenüber der "Reiterin" im "Pflanzenparadies" in bunter Farbenpracht.

Besonders motiviert zeigten sich die Erzieherinnen des Kindergartens "Pusteblume". Sie hatten ein liebevoll mit Playmobil-Figuren und handgefertigten Spielgeräten bestücktes Minimodell ihrer geplanten Gartenanlage angefertigt. Auf 50.000 Euro belaufen sich die Kosten. Mit dem Verkauf von Selbstgebasteltem versuche man "dem Ganzen ein Stück weit näherzukommen", gaben sich die Erzieherinnen optimistisch: "Der Bauwagen steht schon da!"

Auf dem Windeckplatz offerierte ein "Bürstenbinder" sein wegen Nachwuchsmangel vom Aussterben bedrohtes Gewerbe. "Pro Optik" verteilte mehr als 600 bunte Ostereier. Das Inklusionsunternehmen "Blauherz" mit seiner inklusiven Nähmanufaktur sowie das Werner-Heisenberg-Gymnasium betrieben mit einem Bücherflohmarkt Werbung in eigener Sache. Ihrer sozialen Verpflichtung kamen die Serviceclubs von "Zonta", "Round Table 186" und "Ladies Circle" nach. Die einen mit dem Angebot einer speziellen Züchtung von "Zonta-Rosen", die anderen unter anderem mit dem Verkauf eines "Weinheimer Gastronomie-Quartetts" sowie "Saatbomben", Frühlingskränzen, "Beton"-Eiern, Beton-Hasen sowie "Häkel-Hühnern" und "Strickhasen".

Mit seinem Herzensanliegen hielt Christian Mayer nicht hinter dem Berg: der Werbung für den "Zweiburgen-Gutschein", der Premiere hatte. "Mit diesem Gutschein haben Sie die Vielfalt der Weinheimer Geschäftswelt in Ihrem Portemonnaie", rührte der Vorsitzende des Lebendigen Weinheim dafür unermüdlich die Werbetrommel. Ob im Einzelhandel, in der Gastronomie oder bei Dienstleistenden: Mit dem mit unterschiedlichen Beträgen zwischen fünf und 250 Euro aufladbaren und im praktischen Scheckkartenformat erhältlichen Stadtgutschein kann man an mehr als 50 Stellen nach Herzenslust stationär shoppen, schlemmen oder sich verwöhnen lassen – "und damit gleichzeitig die lokalen Geschäfte vor Ort unterstützen". Ihn gibt es in der Tourist-Info am Marktplatz, bei Christian Mayer (Hauptstraße 113), in der Beltz-Buchhandlung im Atrium, bei Optik Horst Riede (Bahnhofstraße 17) sowie bei Pen-Schreibwaren (Kurt-Schumacher-Straße 5).

Mit vielen Aktionen rund um den hoffentlich bald nahenden Lenz – aber auch einer Modenschau und einer Autoausstellung – punktete am Sonntag der erste „Weinheimer Frühling“, der den Pfänzeltag abgelöst hat. Foto: Kreutzer

Der Wermutstropfen am Sonntag: Im abwechslungsreichen kulinarischen Angebot der Zweiburgenstadt fehlen wird die "österreichische Botschaft" von Jasmine Letschnig. Ihr "Genuss x Zeit"-Angebot im Karlsberg-Carré hatte gestern zum Leidwesen vieler letztmals geöffnet. Weinheim ist um eine Attraktion ärmer.