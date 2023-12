Leimen. (lesa) Eine halbe Woche nach dem verheerenden Brand in einem Zweifamilienhaus in Leimens Ortsteil Gauangelloch konnten zumindest die Bewohner des Erdgeschosses in ihre Wohnungen zurückkehren. Wie die Polizei auf Nachfrage der RNZ mitteilt, ist "der Brandort im ersten Obergeschoss noch beschlagnahmt", die übrigen Wohneinheiten des Hauses im Diamantweg sind wieder freigegeben.

