Nußloch. (bmi) "Schande", "Sauerei", "schade": Unter den Nußlochern herrscht Unmut und Bestürzung über Schmierereien, die jüngst in der Unterführung der Kurpfalzstraße mit der Massengase hinterlassen wurden. Unbekannte haben dort das Graffiti-Kunstwerk zu "Asterix und Obelix in Nußloch" beschmiert. Verschiedene Buchstaben, Zahlen, Zeichen und Flaggen in Schwarz, Weiß und Rot übertünchen nun das gallische Dorf wie die Materialseilbahn, die als Liebling der Nußlocher auch in dieser Comicwelt natürlich nicht fehlen darf.

"Das ist definitiv nicht mehr zu reparieren", meint Steffen Ulrich. Der 36-Jährige arbeitet seit über zehn Jahren im Bauhof der Gemeinde als Maler. In seiner Freizeit hat er nach Absprache mit der Rathausspitze der Unterführung im Sommer 2021 einen neuen, freundlichen Anstrich gegeben – und seither viele weitere Flächen im Ort wie etwa weitere Unterführungen, aber auch Stromkästen und Spielplatzelemente.

Insgesamt habe er an Asterix, Obelix, Idefix und Co. mit einem Freund etwa 35 Stunden gewerkelt. "Mir war klar, dass der Tag kommen würde, an dem so etwas passiert", meint Ulrich. Weh tut ihm so ein Vorfall nicht mehr – zu oft sei schon ähnliches bei anderen seiner Kunstwerke in der Öffentlichkeit passiert.

"Und ich dachte immer, es gibt unter Sprayern und Graffitikünstlern einen Ehrenkodex", echauffiert sich jemand im sozialen Netzwerk Facebook über den "verloren gegangene Respekt vor fremden Dingen". Auch Graffiti-Künstlerin Inge Hess, die mit ihren verschönerten Stromkästen ihrer Heimatstadt Leimen deutschlandweit berühmt wurde, beklagt die Schmierereien.

Haben diese einen politischen Hintergrund? "Free palestine" ist nun ebenfalls zu lesen. Eine Flagge ähnlich jener der Palästinensischen Autonomiegebiete ist an der Wand zu sehen, ebenso mehrfach die Zahlenreihe 181. "Die Schmierereien werden in Kürze mit weißer Farbe provisorisch überdeckt werden", berichtet Nußlochs Gemeindesprecherin Corinna Künzig auf Nachfrage. Sie spricht von einem Einzelfall, weiteres großflächiges Geschmiere sei der Gemeindeverwaltung aktuell nicht bekannt. Insgesamt sei der Umgang mit der Graffiti-Kultur in Nußloch weiter positiv.

Seit Sommer 2021 ist an drei Nußlocher Unterführungen – in der Carl-Metz-Straße Richtung Mulchplatz sowie von jenen beiden in der Kurpfalzstraße – "Graffiti ausdrücklich erwünscht" und in der Öffentlichkeit sind weitere Orte und Gegenstände mit freundlichen Motiven gestaltet worden. Seither gibt es zwar auch in der Mondspritzergemeinde weiterhin ab und an Probleme mit Graffiti-Werken an Haus- oder Garagenwänden, ihre Zahl ist dennoch laut Auskunft aus dem Rathaus weniger geworden.

Auch künftig soll die Unterführung an der Massengase einen "Wohlfühlcharakter" ausstrahlen, wie Künzig betont. Im Frühjahr will Graffiti-Künstler Ulrich dann einen Nachfolger für "Asterix & Obelix" auftragen. So viel sei schon mal verraten: "Es soll eine Unterwasserwelt entstehen", so die Gemeindesprecherin.