Bammental. (cm) Woher stammen die Uznamen für die Bewohner der Orte in der Region? Dieser Frage widmet sich die RNZ.

> Als "Kuhdreckmohler" und "Kröpf" sind die Bewohner der Elsenztalgemeinde bekannt. In seinem Buch "Die Ortsnecknamen in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis – von Bloomäuler, Lellebolle und Neckarschleimer" erklärt Autor David Depenau die Herkunft: "Der Uzname muss in Zeiten entstanden sein, als Kühe noch zu Transportzwecken eingesetzt wurden. Da diese unterwegs öfters ihr Geschäft verrichteten, hatten die Kinder des Ortes oft reichlich Gelegenheit und genug Material, um sich auf der Straße künstlerisch zu betätigen. Dies hat den Bammentalern ihren Uznamen ,Kuhdreckmohler’ eingebracht, den sie bis heute tragen.

Jodmangel war der Grund für den Übernamen der Bewohner von Reilsheim, die heute zusammen mit den Bewohnern von Bammental eine Ortschaft bilden. Sie sind noch heute als die ,Reilser Kröpf’, ,Reilser Kröpfer’ oder einfach nur als ,Kröpf’ bekannt. Die mit diesem Uznamen beschriebene Krankheit kam früher aufgrund der jodarmen Ernährung der Einwohner recht häufig in unseren Breiten vor und verhalf einigen Orten in unserer Umgebung zu ihren Necknamen.

Der Volksmund berichtet, dass in Reilsheim einst junge Burschen, die einen Kropf hatten, von der Teilnahmepflicht an den ehemaligen herrschaftlichen Treibjagden befreit wurden. Manchen geschickten Simulanten soll es aber sogar gelungen sein, sich auch ohne Kropf um die Arbeit zu drücken.

Heute fast unbekannt ist der Uzname "Grielin" für Reilsheim. Er bedeutet ,junge Gänse’ und lässt auf eine intensiv betriebene Federviehhaltung im Reilsheim der vergangenen Tage schließen."