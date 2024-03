Mauer. (cm) Woher stammen die Uznamen für die Bewohner der Orte in der Region? Dieser Frage widmet sich die RNZ für Mauer.

> Als "Rotschwänz" sind die Bewohner der Elsenztalgemeinde bekannt. In seinem Buch "Die Ortsnecknamen in Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis – von Bloomäuler, Lellebolle und Neckarschleimer" erklärt Autor David Depenau die Herkunft: "Weil die Rotschwänzchen morgens die ersten Vögel sind und die fleißigen Mauermer Bauern ebenfalls morgens als erste auf den Feldern anzutreffen waren, bekamen sie von ihren Nachbarn den Namen ,Rotschwänz’ als Necknamen verliehen.

Fast schon als berühmt-berüchtigt konnte man die überlieferte Fleißigkeit der Mauermer Mägde und Knechte bezeichnen, und die Warnung aus früheren Zeiten an junge Mädchen, besser nicht nach Mauer zu heiraten, da dort die Betten schon um 5 Uhr in der Früh’ aus dem Fenster hängen würden, sagt auch das Seine über die Arbeitsmoral im Ort in vergangenen Zeiten. Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle auch der Versuch einer vulgären Herleitung des Necknamens erwähnt, der Bezug auf das männliche Geschlechtsteil nimmt, aber nicht sehr wahrscheinlich ist."

Das Buch von David Depenau ist im Verlag Regionalkultur mit Sitz in Ubstadt-Weiher erschienen und nach wie vor erhältlich. Für seine Recherchen war der Autor in allen Orten der Region rund um Heidelberg unterwegs und sprach mit Einwohnern. Denn die Necknamen von Bürger verschiedener Orte waren zuvor nirgendwo festgehalten.