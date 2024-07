Von Micha Hörnle

Schriesheim. Lothar Schmitt hat ein ungewöhnliches Hobby: Nein, dass er gerne fotografiert, ist nicht so sehr das Schräge. Aber durchaus seine Motive – und was er daraus macht. Am liebsten knipst er das, was sonst niemand aufnehmen würde – wie die Reste eines Rote-Beete-Carpaccios ("das fotografiere ich doch mal") oder von Müsli in einer Schüssel.