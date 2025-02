Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Der neue Penny-Markt in der Zuzenhäuser Straße 1 öffnet am Donnerstag, 20. Februar, erstmals seine Türen für die Öffentlichkeit. Die Leitung des Marktes übernimmt Bianca Lode. Der bestehende Penny in der Industriestraße wird dagegen geschlossen. Auf Nachfrage der RNZ erklärte Anne Behrendt, Assistentin der Geschäftsleitung Region Südwest, dass