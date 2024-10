Weinheim. Das Thema eines eigenen Kfz-Kennzeichens für mittelgroße Städte taucht in der öffentlichen Diskussion wieder und wieder aufs Neue auf. Befürworter versprechen sich von einem lokalen Alternativkennzeichen – niemand müsste sein altes gegen ein neues eintauschen – ein Mehr an regionaler Heimatverbundenheit. Auch Weinheim könnte unter Umständen profitieren, etwa in Bezug auf Werbung und Marketing.

Die Autofahrer würden den Namen der Stadt buchstäblich in die Welt tragen beziehungsweise fahren. Einen Kennzeichenwechsel hat Weinheim bereits hinter sich: Die Stadt gehörte nach dem Zweiten Weltkrieg zum Landkreis Mannheim und hatte seit 1956 das Kennzeichen "MA".

Mit der Landkreisreform 1973 kam sie zum Rhein-Neckar-Kreis. Die seither zugelassenen Autos tragen das "HD" auf ihren Nummernschildern. Doch was denken die Menschen? Die RNZ hat in der Fußgängerzone nachgefragt.