Die launige Konzertreise, die komplett von Rüdiger Baldauf für diese Besetzung arrangiert wurde, hatte mit dem von Marius Goldhammer am Bass begleiteten Stück "Workin’ Day and Night" von Baldaufs "Jackson Trip 2016" begonnen und endete 16 Songs später mit der stürmisch geforderten Zugabe "Schwerelos" von Max Mutzke. Dazwischen gab es lustvoll und scheinbar mühelos vorgetragene Lieder wie "Before I Let Go", "Solo and Leaves" oder dem legendären Beatles-Song "Come Together" vom Baldauf-Album "Strawberry Fields 2020", dem Gitarrist Bruno Müller eine besondere Note einhauchte.

Von Hans-Joachim Of

Wiesloch. Wenn bekannte Szenestars wie Ausnahmestimme Max Mutzke und Startrompeter wie Rüdiger Baldauf, Joo Kraus oder Menzel Mutzke aufeinandertreffen, verspricht das ein musikalisches Fest von hoher Qualität. So geschehen beim Konzert von "Rüdiger Baldauf’s Trumpet-Night feat. Max Mutzke" im Palatin Wiesloch.

Der 62-jährige Rüdiger Baldauf aus Bergisch-Gladbach hat in der Vergangenheit schon mit Größen wie Liza Minelli, Udo Jürgens, Shirley Bassey oder Barbra Streisand zusammengearbeitet und ist einem breiten Publikum zudem aus der "RTL-Samstag-Nacht-Show" bekannt. Mit seinem eigenen musikalischen Projekt und unterschiedlichen Besetzungen hat der Mann, der einst klassische Trompete studierte, einen Glücksgriff gelandet, wie man der Reaktion des Publikums im nicht ganz ausverkauften Staufersaal entnehmen konnte.

Dass mit Joo Kraus ein bedeutender deutscher Jazztrompeter und Hip-Hop-Sänger am Start war, machte den Abend noch interessanter. Doch damit nicht genug, denn mit Max Mutzke kam auch noch ein bekannter Pop- und Soulsänger als "Special Guest" auf die Bühne. Der 41-jährige Künstler aus Waldshut-Tiengen verzauberte mit seiner kraftvollen Stimme und Songs wie "Welt hinter Glas" aus seinem jüngsten Studioalbum die Besucherschar und wurde mit stehenden Ovationen gefeiert, zumal er die Gäste mitsingen ließ.

Der stürmische Applaus galt nicht minder der Begleitband, die aus einem Guss agierte und mit den Bühnenkünstlern auf beste Weise harmonierte. Neben Saitenkünstler Bruno Müller, der auch mal den AC/DC-Rocker auspackte, sind Keyboarder Christian Frentzen, Drummer Thomas Heinz sowie "Tieftonservice-Mann" Marius Goldhammer eine Bank, die interaktiv harmoniert und mit großem Spaßfaktor am Werk ist.

Die launige Konzertreise, die komplett von Rüdiger Baldauf für diese Besetzung arrangiert wurde, hatte mit dem von Marius Goldhammer am Bass begleiteten Stück "Workin’ Day and Night" von Baldaufs "Jackson Trip 2016" begonnen und endete 16 Songs später mit der stürmisch geforderten Zugabe "Schwerelos" von Max Mutzke. Dazwischen gab es lustvoll und scheinbar mühelos vorgetragene Lieder wie "Before I Let Go", "Solo and Leaves" oder dem legendären Beatles-Song "Come Together" vom Baldauf-Album "Strawberry Fields 2020", dem Gitarrist Bruno Müller eine besondere Note einhauchte.

Dass Baldauf, der sogar die Soloposaune mitgebracht hatte, auch Funky-Songs (aus dem Album "Own Style") und Reggae-Vibes ("They Don’t Care" mit einer weiteren Hommage an Michael Jackson) beherrscht, zeigte er ebenfalls. Nach den ersten Beifallsstürmen hatte er ironisch-lachend angemerkt: "Danke. Sie haben Geschmack".

Und Joo Kraus? Der Mann, der durch das Hip-Jazz-Projekt "Tab Two" bekannt und berühmt wurde, gab nicht nur bei den Songs "Back In The USSR" oder Earth, Wind and Fires Hit "Getaway" Kostproben seines Könnens. Dies gilt auch für Menzel Mutzke. Der jüngere Bruder von Max Mutzke ist nicht nur bei der bekannten Brassband "Moop Mama" am Start, sondern auch regelmäßiges Mitglied der WDR- und NDR-Big-Band und seit 2016 im Glenn-Miller-Orchestra. Der Trompeter aus Bad Säckingen ergänzte in einen Klangkörper, der feinste Kost und eine Art "We Are The World" und "Magical Mystery Tour" bot. Mit "unsere Nacht", "Wunschlos süchtig" und dem John-Lennon-Song "Imagine" ging es auf die Zielgerade und dann war klar: Rüdiger Baldauf, der sein Orchester eingangs ausführlich vorstellte, hatte im Verein mit seinen Mitmusikern einen ersten Höhepunkt im noch jungen Jahr gesetzt.

Nach weit über zwei Stunden gab es im weiten Rund keine zwei Meinungen: Ein purer Genuss mit kreativen Künstlern, die durch Klang und Leichtigkeit bestachen und ein beeindruckendes Konzerterlebnis boten. Die Mutzke-Fans Iris und Marianne waren aus Pirmasens in der Westpfalz angereist, standen in der ersten Reihe und waren "total begeistert von der unfassbaren Spielfreude" und letztlich, wie Mutzke zuvor sang, "Wunschlos süchtig".

Auch Andrea und Frank aus Dielheim, die sich spontan entschieden hatten, das Konzert zu besuchen und die Künstler zuvor noch nie auf der Livebühne gesehen hatten, waren am Ende hin und weg und stellten unisono fest: "Ein Hochgenuss." Das Konzert wurde so zum Mittel, dem Winterblues ein Schnippchen zu schlagen, um mit musikalischer Nervennahrung aus einem möglichen Stimmungstief zu kommen.