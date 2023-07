Spechbach. (cba) "Überraschen, überrumpeln, überfordern": Dies ist die Masche von Betrügern, welche die Hilfsbereitschaft von Senioren mit Vorliebe ausnutzen. Beim diesjährigen Seniorennachmittag klärten die beiden Polizeibeamten Ulrike Haaf und Holger Rudewig darüber auf, wie Gauner vorgehen, um an Geld oder Wertsachen zu kommen.

Warum ältere Bürger derart ins Visier von Kriminellen geraten sind? "Weil die Nachkriegsgeneration hilfsbereit und freundlich ist", erklärte Rudewig und führte die hinterhältige Tour von Trickbetrügern in mehreren Beispielen auf: Etwa der Schockanruf zu später Abendstunde mit anschließender Aufforderung zur Überweisung. Die Aufregung bei den Älteren sei dann oft so groß, dass diese die Nummer des Notrufs meist nicht präsent haben: Die Gauner nutzen den Überraschungseffekt aus.

Ausfindig machen die Gauner betagte Bürger gerne im Telefonbuch. So schätzen sie anhand eines etwas altmodischen Vornamens das Alter ihrer Opfer ab. Wenn die Einträge gar mit Adresse versehen sind, haben die Täter leichtes Spiel.

"Dann ist es nicht schwer herauszufinden, wer Kunde bei Volksbank oder Sparkasse ist", erklärte der Beamte des Polizeireviers Neckargemünd. "Wer schlecht hört oder sieht, wird noch leichter zur Zielscheibe. Für die Täter gehört es zur Routine, herauszufinden, wo ältere Leute wohnen: oft im Ortskern."

Rudewig berichtete von einem Fall, in dem eine "normal aussehende Serientäterin" um die Mittagszeit klingelte und vorgab, ein Paket für die Nachbarn abgeben zu wollen. Nach einem kurzen Gespräch fragte sie nach einem Kugelschreiber, um die Telefonnummer der Nachbarin zu notieren.

Die Bewohnerin ging also ins Innere, die vermeintliche Paketbotin folgte, die Wohnungstür war außer Sichtweite. Dort aber schlüpfte ein weiterer Täter ins Haus und bediente sich ungehindert. Perfide sei auch die Masche, wenn vorgetäuschte Paketboten den "Türschnapper" unbemerkt herunterdrücken und so später freien Zugang haben, wenn sich die Bewohner etwa auf der Terrasse und so außer Reichweite befinden.

Rudewig berichtete auch von Fällen, bei denen sich nach einem personellen Wechsel innerhalb eines Pflegedienstes Diebe eingeschlichen haben: "Ich will aber keinen Generalverdacht aussprechen". Doch sei es schon vorgekommen, dass sich so Betrüger in der Wohnung ihrer Opfer frei bewegen – und ungehindert einstecken konnten.

Zudem warnte der Polizeibeamte davor, große Mengen an Bargeld zu Hause aufzubewahren. Er berichtete von einer Frau in Meckesheim, die 65.000 Euro im Haus hatte. "Wenn das Geld mal gestohlen ist, ist es weg. Man kriegt das nicht mehr", verdeutlichte Rudewig und riet dazu, beim Kreditinstitut eine Höchstgrenze für die Bargeldverfügung anzusetzen – oder zu vereinbaren, dass Bares nur im Beisein eines Verwandten ausgezahlt wird.

Zudem appellierte er daran, bei Internetkäufen darauf zu achten, wohin das Geld überwiesen werden soll. Wenn der "Verkäufer" ein Konto in Irland oder Lettland angibt, "dann ist das kein Verkäufer aus Frankfurt."

Rudewig berichtete auch von geschickten Geschäftsleuten etwa bei Großveranstaltung wie dem Mai-Markt, wo diese ihre Kunden so eloquent um den Finger wickelten, dass Kaufverträge unterschrieben wurden für Waren, die sie eigentlich gar nicht gewünscht waren, "nur um Ruhe zu haben."

Bürgermeister Werner Braun erklärte bei seiner Begrüßung eingangs, dass der Seniorennachmittag im jährlichen Wechsel zum Seniorenausflug stattfindet, um auch den bewegungseingeschränkten Bürgern, welche die Strapazen einer Busfahrt nicht auf sich nehmen wollen, gerecht zu werden. "Hier können wir bei einem schönen Plausch, bei Kaffee und Kuchen zusammen kommen," sagte Braun und bedankte sich bei den Helfern in der Küche – Mitglieder des DRK-Ortsvereins sowie der Verwaltung. Die Kinder der Grundschule sowie das Akkordeonorchester sorgten für Unterhaltung. Die Senioren nutzen die Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen.