Von Hans-Dieter Siegfried

Wiesloch. Beim Wieslocher "Weihnachtszauber" ist nun fast Halbzeit – und die Stimmung gut, wie die RNZ bei einer Befragung vor Ort feststellte. "Wir fühlen uns hier wohl, bei gemütlicher Atmosphäre prima aufgehoben. Und auch die Preisgestaltung ist vernünftig", ist der übereinstimmende Tenor der Besucher.

Der Weihnachtsmarkt entwickelt sich in seiner Historie immer mehr zu einem Treffpunkt. Man verabredet sich mit Freunden und Bekannten zu einem zwanglosen Plausch, "unterstützt" von dem einen oder anderen Glühwein. Viele der Befragten sehen in den Verabredungen einen Hauptgrund für einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt, sowohl auf dem Evangelischen Kirchplatz als auch auf dem Marktplatz. "Es geht uns in erster Linie um das Schwätzen mit Freunden, verbunden mit einem wärmenden Getränk und gutem Essen", so eine Besucherin.

"Wir sind bis jetzt mit dem bisherigen Verlauf zufrieden", so Michael Maier, Geschäftsführer des Vereins "Stadtmarketing", der den Markt in Kooperation mit der Stadt organisiert. Der Weihnachtsmarkt sei bisher gut besucht worden, vor allem an den Wochenenden.

"Klar, das Wetter hätte an manchen Tagen besser sein können", ergänzte er. Dieses zeigte sich, abgesehen vom Eröffnungswochenende, eher bescheiden. Trotz einiger Tropfen in der zurückliegenden Woche blieb die Stimmung bestens.

Und wenn die Tage noch kühler werden, bieten verschiedene Stände und Händler die Möglichkeit, sich mit wärmenden Socken oder Ähnlichem einzudecken: "Unsere handgestrickten Socken laufen gut, ebenso unsere Topflappen", freute sich etwa Monika Vonthron, die sogar den einen oder anderen Stammgast aus den Vorjahren begrüßen konnte.

In den zurückliegenden Tagen gab es weitere Anziehungspunkte für Jung und Alt. So standen etwa die Stadtmeisterschaften im Eisstockschießen auf dem Programm. Diese fanden regen Zuspruch, obwohl ausgerechnet an diesem Tag ein wenig Regen zu späterer Stunde niederging.

Mit Begeisterung traten die Zweierteams an, um auf der "Eisbahn", die aus verlegten Kunststoffplatten bestand, um die Plätze zu kämpfen – und dies unter Anfeuerung der Fangemeinde.

Der Nikolaus schaute am 6. Dezember vorbei, verteilte kleine Geschenke und freute sich mit den vielen kleinen und großen Besuchern. Rückzugsort ist an eher ungemütlicheren Tagen das Veranstaltungszelt, am Rande des Marktplatzes aufgebaut und vom Palatin betrieben.

Im Zelt sorgten die Jugendstadtkapelle und das Blechblasensemble der Musikschule Südliche Bergstraße bereits für reichlich Unterhaltung. Ebenso schaute die Eisprinzessin vorbei.

Überhaupt wird für die kleinen Gäste, neben einem Karussell auf dem Evangelischen Kirchplatz, viel geboten. Anfang der Woche gab es eine Kinder-Tanzshow, durchgeführt vom türkischen Elternverein, und auch das "Märchenzelt" der Bürgerstiftung Wiesloch öffnete seine Pforten. Dies auch noch bis zum dritten Advent in der Rathausgasse 1.

Zudem können sich die Besucher am Samstag, 14. Dezember, auf Livemusik von "Moonlight Lounge" freuen – und zwar von 17.30 bis 20 Uhr im großen Zelt. Das beliebte "Christmas Singen" für jedermann findet ab 18 Uhr im großen Zelt am 18. Dezember statt. Dann können weihnachtliche Weisen gemeinsam mit der Bertha-Benz-Realschule angestimmt werden.

Info: Der Weihnachtsmarkt ist montags bis freitags von 16 bis 21 Uhr, an Samstagen von elf bis 21 Uhr und an Sonntagen von 14 bis 21 Uhr geöffnet.