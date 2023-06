Weinheim. (RNZ) Das Trauzimmer im Weinheimer Schloss ist ein Kleinod. Man vergisst so schnell nicht, wenn man sich dort einmal das Ja-Wort gegeben hat. Und das haben viele. Nirgendwo im Land gibt es so viele Eheschließungen im Verhältnis zur Einwohnerzahl wie in der 45.000-Einwohner zählenden Zweiburgenstadt mit rund 430 Trauungen pro Jahr.

Fast alle Sommertermine sind schon ausgebucht. Jetzt traut man sich in Weinheim sogar noch mehr. Schon seit einigen Jahren kann auf der Windeck oder der Wachenburg sowie im Alten Rathaus geheiratet werden. Nun gibt es drei weitere attraktive Trauorte: Im Schloss-Restaurant kann zukünftig der Bund der Ehe geschlossen werden, ebenso wie in den sanierten Rathäusern in Lützelsachsen und Oberflockenbach. Das Standesamt ist per Mail über standesamt@weinheim.de oder telefonisch unter 06201/82436 und 06201/82222 erreichbar.