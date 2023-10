Region Heidelberg. (luw) Ob Wissenswertes rund um Energiesparen und Klimaschutz, zünftige Feste oder musikalische Genüsse: Auch das Wochenende am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Oktober, hat rund um Heidelberg wieder einiges zu bieten. Soweit bekannt, eine Übersicht:

Bammental

> Einen Warentauschtag veranstaltet die BUND-Ortsgruppe am Samstag auf dem Pausenhof des Gymnasiums. Dabei handelt es sich um ein Angebot von Privaten für Private – das Anbieten von Müll, Autoteilen, Elektrogeräten, Möbeln und Tieren ist verboten. Der "Flohmarkt ohne Geld" findet bei Regen in der Tiefgarage der Elsenzhalle statt.

> Zum Welthospiztag informiert der Ambulante Hospizdienst Elsenztal über seine Tätigkeiten am Samstag auf dem Rathausplatz. Neben einem Informationsstand wird dabei auch von 9 bis 13 Uhr ein kleiner Bücherflohmarkt angeboten.

Dossenheim

> Gemeindefest feiert die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag im Martin-Luther-Haus. Los geht es um 10.30 Uhr mit einem Gottesdienst, mitgestaltet vom evangelischen Posaunenchor; auch ein Kindergottesdienst wird angeboten. Um 11.30 Uhr beginnen Bewirtung und Programm mit den evangelischen Kitas, dem Männergesangverein "Freundschaft", dem Bläserensemble "Posaune Pur" und dem Himmelsleiter-Projektchor.

> Zur Lokalschau lädt der Kleintierzuchtverein C 438 am Sonntag auf seinem Vereinsgelände in den Massenäckern ein. Ab 10 Uhr gibt es Schnitzel mit Semmelknödel und mehr.

Eppelheim

> Jedermann-Schießen bietet die Schützenvereinigung am Samstag von 10 bis 16 Uhr an. Jung und Alt können im Schützenhaus Lichtgewehr, Luftgewehr und Luftpistole, Kleinkaliber-Gewehre, Ordonnaz-Gewehr und Westernschießen ausprobieren.

> Eine Vernissage findet am Sonntag ab 11 Uhr im Rathaus statt. Im Rahmen der Reihe "Galerie im Rathaus" stellt Mia Müller aus Wiesloch ihre Bilder unter dem Titel "Pop & Abstrakt: Fusion der Stille" aus.

> Ein American-Football-Spiel für den guten Zweck findet am Sonntag auf dem DJK-Sportplatz statt: Unter dem Motto "Touchdown for Herzensmensch" treten die Eppelheim Jaguars gemeinsam mit den Haßloch 8-Balls gegen die Badener Greifs an. Anstoß ist um 15 Uhr, Einlass bereits ab 13 Uhr; Karten gibt es im Internet unter www.herzensmensch-rn.de und an der Abendkasse. Der Erlös kommt dem Verein "Herzensmensch Rhein-Neckar" zugute, der ihn weitergibt an unheilbar kranken Kinder, Jugendliche und deren Familien. Die "Stompin’ Roses" zeigen in der Halbzeit einen Tanz, das Spiel findet unter der Schirmherrschaft von Bürgermeisterin Patricia Rebmann statt.

> Das Vokalensemble Vierklang gibt am Sonntag ab 17 Uhr ein Konzert unter dem Motto "Oktoberlicht". Im Rahmen der "Musik in der Josephskirche" geht es in ebendiesem Gotteshaus auf eine "Licht-Reise"; der Eintritt ist frei.

Heiligkreuzsteinach

> Oktoberfest feiert der Musikverein Trachtenkapelle am Samstag ab 18 Uhr in der Steinachtalhalle. Los geht es um 18 Uhr, ab 21 Uhr sorgt die Band "Thousand Years Later" für Stimmung.

Leimen

> "Oktoberfeschd" feiert der VfB bereits ab dem heutigen Freitag. Doch süffiges Festbier, Weißwurst, Schweinebraten und Schweinshaxen sind auch am Samstag und Sonntag jeweils ab 10 Uhr im VfB-Clubhaus und im Biergarten geboten. Für Kinder werden "Spiel und Spaß" angekündigt, Partyzeit ist am Samstag ab 18 Uhr. Und: Wer in Tracht kommt, bekommt ein Getränk gratis.

> Herbstfest feiert die Geschwister-Scholl-Schule St. Ilgen am Samstag. Los geht es dort um 14 Uhr, geboten werden unter anderem eine Bastelausstellung mit Prämierung, Theater, "Funball" und Schminken.

> "Les Troubadours" geben am Sonntag ein Fermate-Konzert in der evangelischen Kirche St. Ilgen. Die Veranstaltung des Kulturnetzwerks und der Kirchengemeinde beginnt um 17 Uhr.

> Zum Werkstattgottesdienst mit Clown Pauso lädt die evangelische Kirchengemeinde St. Ilgen am Sonntag um 10 Uhr in die Dreifaltigkeitskirche ein. "Ein Gottesdienst über die heilende Kraft des Humors, in dem viel gelacht werden darf", heißt es in der Ankündigung. Ein Klinik-Clown der Initiative "Xundlachen" erzählt von seinen Besuchen in Krankenhäusern und bietet Kindern danach einen "Clowns-Workshop" an.

> Das Begegnungscafé von "Leimen ist bunt" im "Quer", Rathausstraße 15, öffnet wieder. Erstmals seit der Sommerpause zu kostenlosem Tee, Kaffee und Gebäck eingeladen wird am Sonntag von 15 bis 17 Uhr.

> Zur Oktoberwanderung laden die Gauangellocher Wanderer am Sonntag ein. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Sportplatz in der Kraichgaustraße. Von dort aus geht es in Fahrgemeinschaften über Ochsenbach und Maisbach zum Parkplatz Grillhütte Brunnenfeld kurz vor Nußloch. Dort startet die Wanderung; zehn Kilometer sind vorgesehen, Kurzwanderer können eine Strecke von fünf Kilometer wählen. Auch spontane Mitwanderer sind willkommen.

Lobbach

> Ein Seminar zum Selbstcoaching bietet das Geistliche Zentrum Klosterkirche Lobenfeld am Samstag an. Von 10 bis 17 Uhr leitet die ehemalige Dekanin Hiltrud Schneider-Cimbal in der Klosterkirche das Seminar, bei dem auch geistliche Aspekte einbezogen werden. Anmeldung und weitere Infos unter www.kloster-lobenfeld.de

Mauer

> Eine Führung durch die Ausstellung "Sensation Udo" bietet der Verein "Homo heidelbergensis von Mauer" am Samstag im Heid’schen Haus in der Bahnhofstraße 4 an. Los geht es um 14 Uhr.

> Die Führung "Vom Menschen der Urzeit" wird am Sonntag wieder angeboten. Diesmal referiert Heino Hobbie, Treffpunkt ist um 14 Uhr im Heid’schen Haus.

Meckesheim

> Meckser Kerwe wird bereits ab dem heutigen Freitag gefeiert. Das Programm am Samstag beginnt um 11 Uhr mit einem Schlachtfest im Kerwezelt in der Auwiesenhalle; parallel beginnt zur gleichen Zeit in der Halle ein "Infomarkt Ausbildung und Beruf", der bis 17 Uhr dauert. Und ab 20.30 Uhr sorgen die "Undercoverboys" für Live-Musik im Kerwezelt. Kerweessen mit Original-Rieweseckl-Braten und Beilagen sowie Schnitzel und Grillspezialitäten wird am Sonntag ab 11 Uhr geboten, ab 13 Uhr gibt’s Kaffee und Kuchen.

Der Kerweumzug beginnt um 14 Uhr, anschließend wird die Kerwerede zu hören sein. An der katholischen Kirche stehen über die gesamte Kerwe Fahrgeschäfte für Jung und Alt bereit. Und den Ausklang findet die Kerwe am Montag mit der Verbrennung der Schlumpel ab 19 Uhr am Marktplatz.

Neckargemünd

> Das Reparatur-Café öffnet am Samstag von 9.30 bis 12.30 Uhr im Alten Rathaus, Hauptstraße 25. Ehrenamtliche versuchen kaputten Gegenständen, vom Toaster bis zum Möbelstück, neues Leben einzuhauchen.

> Museumsfest wird am Sonntag im Museum im Alten Rathaus, Hauptstraße 25, gefeiert. Kulturverein und Stadt laden ab 14 Uhr dazu ein, die bis 17 Uhr geöffnete Ausstellung "Neckargemünder Talent-Monumente" zu besuchen, Stationen zum Mitmachen in der Dauerausstellung zu erkunden und den Tag der Offenen Tür in der Stadtbücherei im Alten Rathaus zu nutzen. Um 15 Uhr beginnt eine Museumsführung durch die stadtgeschichtliche Sammlung, gleichzeitig startet ein Puppentheater für Kinder ab drei Jahren. Und um 17 Uhr besucht Liselotte von der Pfalz das Museumsfest, wobei ein Vortrag von Erika Höfer zu hören sein wird.

> Die Klima- und Energietage, die wie berichtet am heutigen Freitagabend beginnen, bieten am Samstag ab 11 Uhr Vorträge und Workshops auf drei Bühnen im Schulzentrum. Los geht es etwa in der Aula um 11 Uhr mit "Bauwende jetzt! – Wie und warum?", ab 16 Uhr geht es auf Bühne 2 um Wärmepumpen und gleichzeitig gibt es auf Bühne 3 einen Vortrag mit dem Titel "Stroh als Baustoff – für das Klima und gegen die Energiekrise". Das gesamte Programm findet sich unter www.neckargemuend.de/klimamesse

Neckarsteinach

> Zur Neckarsteinacher Fitnessnacht lädt der Turnerbund am Samstag ein. Ab 17 Uhr können Interessierte in der Stangenberghalle kostenfrei bei Musik ins Schwitzen kommen. Los geht es mit einem Aufwärmen, um 17.10 Uhr beginnt Step-Aerobic, um 19 Uhr Rückentraining, um 19.45 Uhr Zirkeltraining, um 21.10 Uhr Pilates und zum Abschluss gibt es ab 23 Uhr ein "Cool Down" mit Entspannung.

Nußloch

> Ein Orgelkonzert anlässlich des zehnjährigen Bestehens der Rensch-Orgel veranstaltet die evangelische Kirchengemeinde am Samstag. Ab 18 Uhr spielen in der evangelischen Kirche Nußlocher Organisten Werke unter anderem von Bach und Schütz. Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.

> Einen Kleider-Sonderverkauf bietet das "Lichtblick-Lädl" in der Massengasse am Samstag an. Von 12 bis 15 Uhr wird zudem zu Kaffee-Kreationen sowie Kuchen und Torten eingeladen.

> Zum Welthospiztag lädt der Ökumenische Hospizdienst Leimen-Nußloch-Sandhausen am Sonntag um 17 Uhr in die evangelische Kirche ein. Angekündigt wird "eine besinnliche Zeit mit Texten, Bildern und viel Musik". Die neuen ehrenamtlichen Trauerbegleiterinnen werden ausgesandt und es werden Einblicke zum Motto "Hospiz lässt mich noch mal!" geboten. Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung vom "Kon Quartett Nußloch" und der Hospizband "One Night Stand".

Sandhausen

> Zum Vereinstauschtag lädt der Briefmarken- und Münzentauschring Mitglieder und Interessierte am Sonntag ins alte Feuerwehrhaus ein. Von 9 bis 15 Uhr wird dabei auch eine unverbindliche und kostenlose Beratung angeboten.

Schönau

> "Rock and more" heißt das Konzert der "Colourful Singers", das am Samstag im Sängerheim des MGV Liederkranz, Rahmengartenstraße 12, stattfindet. Die Gesamtleitung hat Britta Reibold, Piano spielt Soo Young Kyoung; der Eintritt ist frei.

> 100 Jahre Tango-Geschichte bilden die Grundlage des Repertoires, mit dem das fünfköpfige Ensemble "Tango Marcando" am Sonntag ab 18 Uhr in der Stadthalle auftritt. Die Veranstaltung der Reihe "Live-Musik im Schaufenster" in Kooperation mit "Konzerte am Neckar" lässt die musikalischen Kontraste und Klangfarben des "Tango Argentino" der 40er- und 50er-Jahre aufleben, wobei es auch Gelegenheit zum Tango-Tanzen gibt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Einen Sitzplatz buchen kann man vorab unter https://doo.net

Spechbach

> Schlachtfestbuffet ist am Samstag ab 11 Uhr im Martin-Luther-Haus angesagt. Dazu lädt der Gesangverein "Eintracht" ein, Abholungen mit eigenem Behälter sind möglich.

Wiesenbach

> Zum Oktoberfest lädt der Musikverein am Samstag in die Biddersbachhalle ein. Einlass ist ab 18 Uhr, allerdings gibt es keine Karten mehr: Die Veranstaltung ist ausverkauft.

> "Farbenfreude" heißt die Ausstellung des Freundeskreises Heimatmuseum, die am Samstag in der Alten Ziegelei eröffnet wird. Die Vernissage, bei der Acrylmalerei und Dot-Painting von Susanne Backes und Arisa Brenninger vorgestellt werden, beginnt um 15 Uhr.

Wilhelmsfeld

> Zur "Sitzbankaktion" ruft der Heimat- und Verkehrsverein Wilhelmsfeld am Samstag auf: Bänke und Sitzgruppen werden von überhängenden Ästen und Laub befreit, hochgewachsenes Gras und Gestrüpp werden gemäht. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Bauhof, das Ende ist gegen 14 Uhr geplant. Danach wird am Loipenplatz zu Imbiss und Getränken eingeladen.