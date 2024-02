Von Sabrina Lehr

Neckargemünd/Nußloch. Die Hallenfastnacht ist langsam, aber sicher vorbei. Nun nähert sich die Kampagne in großen Schritten ihrem Höhepunkt – den tollen Tagen beginnend mit dem heutigen "Schmutzigen Donnerstag". Deren Prunkstücke sind aber zweifelsohne die Fastnachtsumzüge, die den Karneval endgültig auf die Straßen der Region bringen. In den 17 Orten der Region Heidelberg fliegen die Gutsel und spielt die Umzugsmusik in zwei Orten: in Neckargemünd und in Nußloch. Worauf Freunde der Fastnacht sich freuen können:

> In Neckargemünd ist die Vorfreude auf einen "schönen großen Umzug" am Samstag groß, sagt Susanne Konrad von der organisierenden Neckargemünder Karnevalgesellschaft (NKG). Rund 90 Zugnummern – mehr als im benachbarten Heidelberg – werden sich vom Wiesenbacher Tal in die Altstadt schlängeln. Dabei werden ihnen voraussichtlich Tausende Menschen vom Streckenrand zujubeln. "Zuletzt hatten wir immer mehr Zuschauer", freut sich Konrad, die bereits seit Jahrzehnten an der Organisation mitwirkt und den Umzug schon kannte, als er gerade mal aus 20 Zugnummern bestand.

Der Fastnachtsumzug vergangenes Jahr in Neckargemünd. Foto: Alex

Inzwischen gehören befreundete Karnevalsvereine, Vereine aus der Stadt und weitere Nummern mit toll gebauten Wagen zum Inventar des närrischen Lindwurms. Bei neuen Anfragen ist die NKG kritisch: "Wir haben auch schon Gruppen abgelehnt", so Konrad. Wer es ins Aufgebot geschafft hat, wird eines dabei haben: Süßigkeiten, die vor allem die Kinder am Streckenrand glücklich machen werden. Die Gutsel werden nicht zentral von der NKG gestellt, sondern von den Vereinen selbst mitgebracht. Einen Trend erkennt Konrad dennoch: "Man wirft weniger Bonbons, weil die nicht mehr aufgehoben werden." Die Ansprüche seien gestiegen und damit auch der Kostenfaktor. Alleine bei der NKG drücken die Süßigkeiten mit 1500 Euro auf die Kasse. Und apropos werfen: Konfetti ist in Neckargemünd kein bevorzugtes Wurfgut mehr – "wegen der Sauerei". Statt dieser soll es einen schönen Umzug geben, der in diesem Jahr erstmals in eine Party auf dem Bohrermarkt-Gelände an der Friedensbrücke mündet.

> In Nußloch machen am Dienstag rund 30 Zugnummern dem parallel stattfindenden "großen" Heidelberger Fastnachtsumzug Konkurrenz. Für den besonderen Charme des Nußlocher Umzugs sorgen in diesem Jahr Garden, Maskengruppen, Guggemusiker und der Musikverein, zudem Abordnungen befreundeter Karnevalsvereine, wie Thomas Kretz vom Karneval Club Nußloch (KCN) sagt. Mit der Resonanz ist er in diesem Jahr zufrieden und wenn jetzt noch das Wetter mitspielt, können sich die Narren auf eine große Party freuen. In den Startlöchern stehen die Organisatoren schon: Die Gutsel sind gekauft – insgesamt geht Kretz von etwa einer Tonne an Wurfmaterial aus –, die Route von der Römerstraße in den Birkenweg steht – und für das Narrendorf am Lindenplatz ist alles vorbereitet.

Was die Süßigkeiten angeht, wird zentral eingekauft und geteilt, wobei jede Gruppe noch eigenes Wurfmaterial in den Taschen hat. Beim Konfetti hält man es in Nußloch ähnlich wie in Neckargemünd: "Es ist offiziell nicht verboten aber wir bitten darum es einzuschränken, weil es unnötig Dreck macht", so Kretz, der sich noch an Zeiten erinnert, an denen die Straßen nach dem Umzug aussahen wie nach einem Schneefall. Das wird auch mit Blick auf die Wettervorhersage am Dienstag wohl eher nicht der Fall sein. Für den KCN gilt jedenfalls: "Wir geben Gas."