Walldorf. (RNZ) Am heutigen 4. Oktober ist der Welttierschutztag. Diesen Tag nahm das Tom-Tatze-Tierheim in Walldorf zum Anlass, einen Rundweg durch die Natur mit einzelnen Stationen aufzubauen. Mit einer bunten Mischung aus verschiedenen Themen will das Tierheim-Team Denkanstöße für jedermann bieten.

Bei sonnigem Herbstwetter wurde der Weg bereits eröffnet. Gemeinsam führten Birgit Schneidewind und Martina Augspurger eine Gruppe von zwölf Menschen und acht Hunden den insgesamt 4,7 Kilometer langen Weg entlang, gekennzeichnet durch Kürbisse. "Wir wünschen uns auf diesem Weg einen regen Gedankenaustausch und möchten zeigen, dass Tierschutz immer bei einem selbst anfängt. Jeder kann ein bisschen dazu beitragen, dass es allen Tieren gut geht."

Wie genau, konnte man an jeder Station feststellen. Themen wie tiergerechte Gärten, Wildtiere in der Stadt, Nutztiere oder Haustiere im Internet wurden interessiert aufgenommen und diskutiert. "Wir haben eine Verantwortung allen Tieren gegenüber. Manchmal macht es schon die Wortwahl aus, welchen Wert wir einem Tier entgegenbringen." Birgit Schneidewind hob den Unterschied zwischen Haustier und Nutztier hervor. In der Gruppe startete eine Diskussion darüber, wie die Wortwahl das Denken prägt: Einer Teilnehmerin fiel ein, "das ist genau so wie bei uns Menschen. Es macht einen Unterschied, ob ich als Kunde einen Laden betrete oder als Verbraucher."

Bei der Station "Tierschutz im Grundgesetz" wurden die Teilnehmer nachdenklich, teilweise sogar frustriert, sie meinten, die Politik lasse den Tieren in der Realität keine große Rolle zukommen. "Wenn man bei der Haltung von Schweinen seit Jahrzehnten um Zentimeter bei den Ställen feilschen muss, dann ist das eher Hohn als Fortschritt, der dann gefeiert wird." Eine Teilnehmerin war sichtlich empört, dass sich in der Politik diesbezüglich nichts bewege.

Bei einer kleinen Gedankenreise wurde allen Teilnehmern klar, was einem Tier zugemutet wird, wenn man sie per Mausklick aus dem Internet bestellt. Diese "Anschaffung" zu Ende zu denken, sei nicht die Stärke des Menschen, hieß es: Und viele dieser Tiere finden sich dann im Tierheim wieder.

"Der Rundweg kann nun eine Woche lang genutzt werden. Jeder, der sich die Zeit nimmt, wird ein Thema finden, sich Gedanken zu machen." Dank eines QR-Codes, eines Symbols, das per Kamera am Smartphone erkannt wird, kann man an jeder Station mehr Informationen erhalten, wenn ein Thema einen besonders interessiert. Der Rundweg führt vom Tierheim aus an der Storchenwiese vorbei in den Wald, über die Lutherische Brücke und um die Sanddüne herum.