St. Leon-Rot. (dpa/lsw) Nach dem gewaltsamen Tod einer Schülerin an einem Gymnasium in St. Leon-Rot plant die Schule für diesen Freitag eine Trauerfeier für die 18-Jährige. Die Gedenkfeier in der St. Mauritius-Kirche werde unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, teilte der Sprecher der Schule, Dirk Metz, am Dienstag mit. Man bitte um Respekt und Verständnis, dass die Trauerfeier eine rein schulinterne Veranstaltung sein werde. "Zutritt zur Kirche erhalten ausschließlich Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Mitarbeitende sowie Rettungs-, Polizei- und Hilfskräfte, die der Schule am vergangenen Donnerstag zur Seite gestanden haben."

Das Mädchen war an dem Tag in der Schule umgebracht worden - mutmaßlich von einem gleichaltrigen Mitschüler, der sie mit einem Messer angegriffen haben soll. Ob eine Obduktion schon stattgefunden hat beziehungsweise welche Verletzungen das Opfer erlitten hatte, konnte ein Sprecher der zuständigen Staatsanwaltschaft Heidelberg nicht sagen. Der Beschuldigte steht unter Mordverdacht und sitzt in Untersuchungshaft.

Nach Worten des Sprechers des Gymnasiums soll der Unterricht in den nächsten Tagen wieder hochgefahren werden. Die Schulgemeinschaft werde vom schulpsychologischen Dienst und der Notfallseelsorge unterstützt, um die Geschehnisse zu verarbeiten.