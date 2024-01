St. Leon-Rot. (kbw) Das Entsetzen über die Tötung einer 18-jährigen Schülerin des Löwenrot-Gymnasiums durch einen Gleichaltrigen hat auch den Gemeinderat von St. Leon-Rot in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung beschäftigt. Zu Beginn erhoben sich die Mitglieder des Gremiums und der Verwaltung sowie auch die Gäste, um durch einen Moment des Schweigens der jungen Frau zu gedenken.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein ebenfalls 18-Jähriger die Schülerin im Gebäude des Löwenrot-Gymnasiums mit einem Messer tödlich verwundet haben. Sie starb noch vor Ort. Der Tatverdächtige floh mit seinem Auto vor der Polizei, wurde nach einem Verkehrsunfall in Niedersachsen noch am selben Tag verhaftet und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Der Tod der Schülerin sei auch "schrecklich für die Gemeinde" sagte Bürgermeister Alexander Eger in der Gemeinderatssitzung.

Auch Tage danach sei all dies nur schwer in Worte zu fassen. Den Angehörigen des Todesopfers sprach Eger seine aufrichtige Anteilnahme aus. Der Schulgemeinschaft des Löwenrot-Gymnasiums wünschte das Gemeindeoberhaupt viel Kraft.