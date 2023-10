Bammental. (cm) Ein furchtbarer Unfall hat sich bereits am Freitag am Reilsheimer Bahnhof ereignet. Ein 87-Jähriger wurde von einem Zug erfasst und starb auf den Gleisen. Zunächst war unklar, ob es sich um einen Unfall oder um einen Suizid handelt. Am Montag teilte Polizeisprecherin Nicole Silberzahn mit, dass die Polizei von einem Unglück ausgeht. Mit letzter Sicherheit könne ein Suizid aber nicht ausgeschlossen werden. Der Mann sei vorerkrankt und sein geistiger Zustand eingeschränkt gewesen.

Der 87-Jährige war am Abend als vermisst gemeldet worden, weil er laut Polizei ein Pflegeheim am Ort verlassen hatte und nicht zurückgekehrt war. Nach dem Senior wurde bereits gesucht, als es gegen 22 Uhr zu dem schrecklichen Unfall kam. Die Polizei geht davon aus, dass der Mann die Gleise überqueren wollte und dabei von dem durchfahrenden Regionalexpress-Zug in Richtung Neckargemünd erfasst wurde. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.

Der Lokführer leitete eine Notbremsung ein, konnte den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. Der Zug kam zum Stillstand, ohne dass Passagiere verletzt wurden. Die Strecke war bis kurz vor 1 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei sind laut Sprecherin Silberzahn abgeschlossen.

Nicht abgeschlossen ist das Geschehen derweil für die beteiligten Personen. "Für mich war es der vierte Unfall dieser Art an diesem Bahnhof", berichtete der Bammentaler Feuerwehrkommandant Timo Winkelbauer, der mit 26 Kollegen und weiteren Einsatzkräften aus Wiesenbach vor Ort war. Im Anschluss gab es eine Nachbesprechung für die Einsatzkräfte, die sich auch um den Lokführer sowie vier Zeugen des Geschehens, davon drei Jugendliche, kümmerten. Auch wenn man die Person nicht gekannt habe, beschäftige das Geschehen die Einsatzkräfte, so Winkelbauer.

Zuletzt war im Reilsheimer Bahnhof vor zwei Jahren ein 16-Jähriger schwer am Arm verletzt worden. Der Jugendliche war beim Anfahren einer S-Bahn zwischen Bahnsteig und Zug geraten.