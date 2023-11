Immer auf die Steigerung der Spannung bedacht

Von Kerstin von Splényi

Malsch. "An einem kalten und nassen Novembermorgen liegt vor der Pfarrkirche des beschaulichen Weinorts Malsch eine mit Nadeln durchsiebte Puppe. Ist der schaurige Fund ein Überbleibsel der feuchtfröhlichen Karnevalseröffnung, die am Abend zuvor stattfand, oder steckt mehr dahinter?" So führt Autor Matthias Melich den Leser in seinen neuen Roman