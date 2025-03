Region Heidelberg. (bmi/luw) Die Fastnacht ist vorüber, die Fastenzeit hat begonnen. Das bedeutet aber nicht, dass es mit den kulturellen und kulinarischen Genüssen vorbei ist: Neben mehreren Veranstaltungen zum Weltfrauentag gibt es rund um Heidelberg am Samstag und Sonntag, 8. und 9. März, mehrere Konzerte, Ausstellungen, Feiern und Einladungen zu Speis’ und Trank.

Dossenheim

> "Der Kampf zwischen Fastnacht und Fasten" lautet der Titel des Vortrags, den Prof. Dr. Werner Mezger am Samstag ab 19 Uhr im Martin-Luther-Haus hält: Bei freiem Eintritt und auf Einladung des Gemeindebücherei-Freundeskreises sowie der katholischen Kirchengemeinde geht der Referent auf die Deutung des 1559 entstandenen Tafelgemäldes von Peter Bruegel ein.

> Ein Treffen mit dem Bürgermeister David Faulhaber veranstaltet der Verein "Dossenheim Forum nachhaltige Welt" am Samstag. Er gehört zur Reihe "Spaziergänge zu Orten nachhaltigen Handelns". Treffpunkt ist um 14 Uhr vor dem Rathaus, in dem Bürger mit dem Rathauschef dann über dem kürzlich vorgestellten Nachhaltigkeitsbericht der Gemeinde sprechen können.

> "Ein Grund zum Feiern" lautet das Motto der Predigt, die am Sonntag im Rahmen eines besonderen Gottesdiensts in der evangelischen Kirche gehalten wird. Diese hält Pastor Patrick Iljen vom christlichen Kinderhilfswerk "Compassion International", wobei auch die Arbeit von "Compassion Deutschland" vorgestellt wird.

Eppelheim

> Den Weltfrauentag feiert die Ahmadiyya-Muslim-Jamaat-Gemeinde am Samstag. Deren Frauenorganisation "Lajna Imaillah" lädt zu einer Vortragsveranstaltung zum Thema "Meilenstein der Frauenrechte – Die Entwicklung der Frauenrechte und die transformative Rolle des Islam" ein. Diese beginnt um 17 Uhr im Gebetszentrum in der Wernher-von-Braunstraße 2a.

> Einen Infostand zum Weltfrauentag bieten die Grünen am Samstag. Motto am Wasserturmplatz ist "Was wünschen Sie sich in Eppelheim?". Von 9 bis 12 Uhr können Bürgerinnen mit Mitgliedern des Ortsverbandes über Themen wie Stadtentwicklung, Kinderbetreuung oder Bürgerbeteiligung sprechen.

> Der Tag der offenen Töpferei wird am Samstag und Sonntag im Atelier bei Kunst in Ton (KIT) gefeiert. Das orangefarbige Haus in der Humboldtstraße 9 ist an beiden Tagen von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Nicole Wessels präsentiert dort Keramik sowie und eine Ausstellung zur "25 Jahre Kunst in Ton" mit Mobiliar, Logos, Schmuck und mehr.

> Eine "Ladys Night" veranstaltet die Bar "Take two" am Samstag. In der Rudolf-Wild-Straße 80 gibt es um 20 Uhr "Guitar music" mit Uwe Förster.

> Die Bürgermeisterkandidaten Alexander Hahn, Matthias Kutsch und Dennis Wiedemann sind jeweils am Samstag parallel zum Wochenmarkt von 9 bis 12 Uhr mit Infoständen auf dem Wasserturmplatz präsent. "Ansprechbar. Für Dich. Für Eppelheim", heißt es bei Kutsch, "Im Dialog mit dem Bürger am Wasserturm" bei Wiedemann gemeinsam mit der Eppelheimer Liste. Hahn steht ebenso für Gespräche mit Bürger zur Verfügung und verspricht an seinen Stand auch einen Ballonzauberer für Kinder.

Leimen

> Der zehnte Spaziergang zum Internationalen Frauentag führt am Samstag durch Gauangelloch. Die von der Lokalen Agenda organisierte Veranstaltung steht unter der Frage "Wer ist Edith Stein?!". Der Rundgang durch den Ort zum Edith-Stein-Haus mit Möglichkeit zur Kaffeeeinkehr beginnt um 15.15 Uhr an der Bushaltestelle Schwanen/Rathaus. Auch Männer sind willkommen und eine gemeinsame Busfahrt aus Leimen ist organisiert.

> Zur Kinderkirche lädt die evangelische Kirchengemeinde am Sonntag ins Gemeindehaus in der Turmgasse 21 ein. Los geht’s um 11.30 Uhr.

> Ein Orgelkonzert veranstaltet die katholische Seelsorgeeinheit am Sonntag in der St. Aegidiuskirche St. Ilgen. Ab 17 Uhr spielen Till Otto und Melanie Jäger-Gubelius zwei- und vierhändige Werke unter anderem von Bach, Vivaldi und Mozart.

Mauer

> Der Seniorennachmittag der Gemeinde findet am Sonntag in der Sport- und Kulturhalle statt. Los geht es um 14.30 Uhr.

Meckesheim

> Der Tag der offenen Töpferei ist auch für Künstler David Anthony Anlass, am Samstag und Sonntag nach Mönchzell in seiner Werkstatt einzuladen: Jeweils von 10 bis 18 Uhr sind seine Keramikwerke in der Hauptstraße 72 zu besichtigen. Außerdem stellt Bettina Alexander ihre "Naturkunst" aus.

Neckarsteinach

> Eine Reinigungsaktion führt der Angelsportverein Petri Heil am Samstag durch. Ausgehend vom Vereinsgrundstück unterhalb vom Lanzenbach werden ab 9 Uhr auch das Neckarufer und die Böschung unter der Bundesstraße von Unrat gesäubert. Freiwillige sind willkommen.

Nußloch

> Das Erzählcafé Laurentius öffnet am Sonntag im Nebenraum der katholischen Kirche. Von 14.30 bis 16.30 Uhr sind alle Interessierten willkommen.

> Die "Nußlocher Mahlzeit" der diakonischen Sozialinitiative der evangelischen Kirchengemeinde gibt’s am Sonntag wieder ab 12.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus. Das kostenlose Angebot richtet sich in erster Linie an Menschen mit kleinem Geldbeutel; doch alle sind willkommen, die gerne in Gemeinschaft essen.

Sandhausen

> Eine Müllsammelaktion organisiert die Initiative "Pro Waldschutz" am Samstag. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Parkplatz des Schützenhauses. Von dort geht es in Kleingruppen auf verschiedenen Wegen ans Aufsammeln – Greifzange, Müllbeutel und Handschuhe werden gestellt.

Schönau

> Das Vokalensemble "Konsortium Serafim" ist am Sonntag um 18.30 Uhr in der Schönauer Stadtkirche zu hören. Die Eberbacher Musiker führen wie Sooyoung Kyoung an der Orgel im Rahmen eines Gottesdiensts mit besonderer Kirchenmusik Werke von Bach, da Vittoria und Rutter auf.

Spechbach

> Rindfleisch und Meerrettich gibt’s beim GV "Eintracht" 1910 am Sonntag – zumindest für alle, die ihre Portion vorbestellt haben. Los geht’s um 11.30 Uhr im Martin-Luther-Haus.

Wiesenbach

> Die "Pueblo-revival-Party" geht am Samstag in die nächste Runde. Die Kultveranstaltung der Wissebacher Kerweborscht zur Erinnerung an die Bammentaler Disco steigt in der Biddersbachhalle mit Einlass ab 18 Jahren um 19.30 Uhr. Dort soll es an der Abendkasse auch noch ein begrenztes Kartenkontingent geben.

> Die Ausstellung "Frauen im geteilten Deutschland" wird anlässlich des Weltfrauentags am Samstag im Antoniushof eröffnet. Um 10 Uhr beginnt die Vernissage mit einem Dialog zweier Frauen, die jeweils in der einen und anderen Hälfte Deutschlands aufgewachsen sind. 20 Plakate der von Clara Merz kuratierten Schau zeigen die unterschiedlichen Lebensrealitäten in BRD und DDR. Samstags ist bis 13 Uhr geöffnet, sonntags von 14 bis 17 Uhr.

> "Abstrakte Fantasien" heißt die Ausstellung, die am Sonntag in der Bürgergalerie "Alte Ziegelei" eröffnet wird. Jessica Marquardt und Hans-Joachim Jürgens stellen Acrylmalerei und Aquarell-Illustrationen aus. Die Vernissage beginnt um 15 Uhr.