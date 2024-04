Gaiberg. (cm) Am Ortsausgang Richtung Bammental steht seit einigen Tagen ein grauer Anhänger, der bei Autofahrern nicht gerade beliebt ist. Denn dieser überwacht das Tempolimit von 30 Kilometern pro Stunde.

RNZ-Leser Roland Albrecht ärgert sich darüber, dass wie schon an der Kerwe im September die unweit entfernte Geschwindigkeitsanzeigetafel über Ostern ausgeschaltet gewesen sei. "Ist das Zufall?", fragt der Gaiberger und meint: "Daran will ich nicht glauben."

Diese Anzeige sei sehr löblich. "Ohne diese werden höchstwahrscheinlich mehr Fahrzeuge geblitzt", meint er. Wenn es aber wohltätigen Zwecken diene, sei es zu verschmerzen.

Bürgermeisterin Petra Müller-Vogel widerspricht: "Die Geschwindigkeitstafel am Ortseingang funktioniert und wird auch nicht abgeschaltet." Die Tafel sei mehrfach kontrolliert worden. "Man sollte einfach die vorgeschriebene Geschwindigkeit einhalten, dann wird man auch nicht geblitzt, und eine Tafel am Ortseingang ändert daran auch nichts", so Müller-Vogel.

An dieser Landesstraße L600 blitzt nicht die Gemeinde, sondern das Landratsamt. Sprecherin Susanne Uhrig erklärt, dass hier insgesamt eine Woche lang gemessen werde. Bei Messungen im vergangenen Jahr seien 2,3 Prozent der Fahrzeuge zu schnell gewesen.