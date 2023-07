Sechs Einzelhäuser, 14 Doppelhaushälften und 22 Reihenhaus-Einheiten (in grau) sind in Tairnbach an der Sternweiler Straße geplant. Das Gebiet soll über eine ringförmige Straße erschlossen (gelb), das Tairnbächle im nördlichen Bereich renaturiert werden. Grafik: Sternemann und Glup