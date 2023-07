Von Rudi Kramer

Tairnbach. Seit zehn Jahren sind sie gute Nachbarn, das Tairnbacher Dorflädl und der Kindergarten "Senfkorn". Beide hatten jetzt gute Gründe, gemeinsam zu feiern, das Dorflädl seinen zehnten Geburtstag und der Kindergarten das Ende aufwendiger Sanierungsarbeiten.

"Die Erfolgsaussichten waren nicht unbedingt glänzend, das Vorhaben nicht ohne Risiken", erinnert sich Ortsvorsteher Rüdiger Egenlauf: Die Idee zum Tairnbacher Dorflädl wurde aus der Not geboren, fast alle Läden waren aus dem Dorf verschwunden, eine auf kurzem Wege erreichbare Einkaufsmöglichkeit dringend erforderlich. Ein genossenschaftlich geführter Lebensmittelladen sollte es werden. Für diese Idee ließ sich auch Bürgermeister Jens Spanberger gewinnen – und die Resonanz der Bürgerinnen und Bürger war riesengroß.

Doch ohne das Engagement der Ehrenamtlichen – über 20 sind es momentan – ging und geht es nicht. Die hatten einen "steinigen Weg" zu bewältigen, neben einer Ladeneinrichtung besorgten sie eine internetfähige Kasse und bauten eine Garage zum Kühlraum um. Nervenaufreibend war der "Kampf mit der Bürokratie".

Von Montag bis Samstag wird um 6.30 Uhr aufgesperrt, diese Arbeit übernehmen angestellte Frauen, die in Teilzeit oder Minijob tätig sind. Das Dorflädl macht auch beim Schulfruchtprogramm der Europäischen Union mit: Das lockt auch die Eltern, die ihre Kinder in den benachbarten Kindergarten bringen. Dankbar ist der Laden auch dafür, dass die Ortsvereine ihre Großbestellungen dort tätigen. Der Jahresumsatz des Dorflädls liegt derzeit bei 291.000 Euro. Damit lässt sich eine schwarze Null schreiben.

Der Kindergarten hatte zum Tag der offenen Tür eingeladen. Galt es doch, die neuen sanitären Anlagen zu besichtigen. 140.000 Euro investierte die Gemeinde. Für ein Jahr hatte die Baustelle den Betrieb beeinträchtigt und das Team um Leiterin Tatjana Halama vor große Herausforderungen gestellt. Als wären Lieferschwierigkeiten nicht genug, waren zuzeiten die Fachfirmen gar nicht zu finden, Fragen zur Statik waren zu klären und unerwartete Maßnahmen wie Abdichtungsarbeiten wurden erforderlich.

Groß und Klein, Alt und Jung tummelte sich auf dem Fest, als die Kinder mit ihren Erzieherinnen die Gäste singend begrüßten. Ortsvorsteher Egenlauf dankte den Helferinnen und Helfern und dem "tollen Dorflädl-Team", ebenso der Gemeinde für die Unterstützung.

"Viel Engagement und Herzblut" habe man investiert, betonte Bürgermeister Spanberger: Doch das Dorflädl sei eine "Daueraufgabe", es sei ein "ständiges Ringen", es wirtschaftlich abzusichern und genügend Personal zu haben. Höherer Mindestlohn, Inflation, steigende Energiekosten und stagnierende Umsatzzahlen seien nur einige Beispiele, mit denen man zu kämpfen habe. Um weiter erfolgreich zu sein, brauche das Dorflädl Mut und Eigeninitiative aller Beteiligten und den Rückhalt der Kunden. Spanbergers Dank ging an alle Ehrenamtlichen, an die Vorstände Volker Maier und Rüdiger Egenlauf, an Wolfgang Maier, zuständig für die Finanzen, und Edith Schaa, verantwortlich für das Personal.

"Viel Geduld" erforderte Spanberger zufolge die Baustelle im Kindergarten. Er dankte dem Kindergarten-Team, das mit den Beeinträchtigungen gut zurechtgekommen sei, Architekten und Handwerkern. Zudem hob der Bürgermeister die hohe Bedeutung von Dorflädl und Kindergarten für Tairnbach hervor.

Pfarrer Klemens Dittberner lobte die "gute Partnerschaft" zwischen evangelischer Kirchengemeinde und Kommune. Vor zehn Jahren sei auch die Krippe geschaffen worden, eine Voraussetzung für den Weiterbestand des Kindergartens. Die politische Gemeinde habe der Kirchengemeinde "den Rücken freigehalten". Kindergartenleiterin Halama sah das Straßenfest als Ausdruck des guten Miteinanders. Das Dorflädl übernehme eine wichtige Aufgabe, weil die Kinder erleben könnten, wie Einkaufen funktioniere. Das Team des Kindergartens bedankte sich bei Halama, die manchmal auch die Bauleitung bei den Sanierungsarbeiten übernommen habe.

Das gemütliche Beisammensein wurde mit Musik durch den Posaunenchor unter der Leitung von Clarissa Dold umrahmt. Das Dorflädl-Team bot ein vielseitiges Essen- und Getränkeangebot.