Leimen. (lesa) Süßes geht immer. Und wo schmeckt’s besser als daheim in Leimen? Das könnte sich Tennislegende Boris Becker gedacht haben, nachdem er die Deutschen am Wochenende im Davis Cup scheitern sah. Ihn zog’s danach in die Heimat.

Auf Instagram zeigte "Bobbele" sich mit Mama Elvira bei Kaffee und Berliner – und bei seinem alten Verein Blau-Weiß Leimen. Der Heimatbesuch scheint gefallen zu haben: "Schön, dort zu stehen, wo alles angefangen hat", schrieb Becker.